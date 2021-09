«¡La p… que te parió!»: el día que Bilardo sacó a Maradona en el Sevilla

Después de la polémica salida de Lionel Messi, revivió la recordada pelea entre el Doctor y Diego en el año 1993.

La sustitución y el enojo de Lionel Messi, a los 30 minutos del segundo tiempo, en el partido del PSG ante Olympique de Lyon dio que hablar y esto llevó a recordar la historia que vivió Diego Maradona con Carlos Bilardo, cuando estaban en el Sevilla.

Fue en el partido ante Burgos, el 13 de septiembre de 1993. El Doctor le había pedido a Diego que jugara infiltrado, pero en el segundo tiempo decide sacarlo del partido y él estalla. “La p… que te parió, esto tenemos que arreglarlo de hombre a hombre, aunque dudo de que lo seas”, le comentó al entrenador camino al vestuario.

Años después, en una entrevista para El Gráfico, Bilardo recordó el momento: «Yo en la cancha no me di cuenta del insulto. A la noche, veo en la televisión que me había puteado. Fummmm… Me fui a la casa. No estaba, había ido a Madrid. Lo cuento porque ya lo contó él, ¿eh? El martes a la mañana, cuando llegué al entrenamiento, les dije a los muchachos: ‘Hoy hacen la parte física, yo me quedo acá paradito mirando’. Yo esperaba a Diego. A la tarde me fui para la casa y nos peleamos, nos agarramos a trompadas. Enseguida Claudia y Franchi (su representante) nos separaron. Pero esos días, entre domingo y martes, no dormí”. Luego de ese momento, Diego nunca más volvió a usar la camiseta del club, y se fue sin haber disputado el último partido de La Liga.