La picante chicana de Cristina Kirchner a Gabriela Cerruti

La vicepresidenta confesó que le hizo un regalo a Alberto Fernández y apuntó contra su vocera. 2

Cristina Kirchner encabezó un homenaje a los veteranos de Malvinas en el Congreso de la Nación a 40 años del inicio de la guerra en las islas. La fecha especial coincide con la del cumpleaños del presidente Alberto Fernández. La vicepresidenta reveló el regaló que le hizo al jefe de Estado y de paso hizo un comentario sobre su portavoz.

La ex presidenta contó que le regaló a Alberto Fernández el libro “Diario de una temporada en el quinto piso”, de Juan Carlos Torre. El texto trata sobre la política económica durante el gobierno de Rául Alfonsín. Cristina Kirchner agregó: “Hoy se lo mandé de regalo al presidente, para que después la vocera no diga que no le regalo nada para el cumpleaños”.

A 40 años de Malvinas, homenaje del Congreso de la Nación a sus excombatientes. https://t.co/WpBWUeUi9h — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 2, 2022

La chicana hace referencia a la conferencia de prensa en la que Gabriela Cerruti había declarado que la vicepresidenta no le respondía los mensajes a Alberto Fernández. Para esta ocasión especial, Cristina Kirchner y el Presidente volvieron a estar separados. Mientras ella estaba en el Congreso, él encabezó un acto en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

La vicepresidenta expresó sobre el aniversario de la Guerra en Malvinas: “La patria no es una cuestión de ideología, por favor. Se defiende de todos lados: de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo. Lo importantes es poder diferenciar la disputa política de lo que es indiferenciable y es hacer un país que haga honor a ustedes. Y sobretodo a los que siguen pensando que una Argentina diferente, es posible”.