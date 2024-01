La picante respuesta de Lali Espósito a Pampita, que la eligió para pasar una noche

La jurado del Bailando 2023 aseguró que tendría un encuentro hot con la cantante y ella, al escuchar el guiño de la modelo, redobló la apuesta. 7 enero, 2024

Esta semana, Pampita estuvo como invitada al nuevo programa de streaming Rumis, de La Casa, y tuvo una picante declaración que tocó muy de cerca a LaliEspósito.

Cuando Juariu, una de las participantes, junto a Zaira Nara, Lolita Latorre, Fran Stoessel, Leandro Saifir, Lizardo Ponce y Cachete Sierra, comenzó un divertido juego de preguntas y respuestas con la conductora, sorprendió la contestación de la exconductora de El Hotel de los Famosos.

“Tengo una pregunta para vos, Caro: si tenés que elegir a una mujer del espectáculo para pasar una noche, o que te parezca linda, o que te parezca atractiva, le darías un beso”, comenzó diciendo la influencer. Y Pampita, respondió con otra pregunta: “¿Si en algún momento me gustan las mujeres?”.

“Claro, una mujer que digas: ‘me calienta’”, agregó Juariu. Entonces la exmujer de Benjamín Vicuña fue contundente: “Lali”.

Enseguida agregó: “Es una diosa, hot, debe ser bárbara en la cama, tiene una pinta que es una bomba”. De inmediato, mirando a la cámara continuó con un mensaje a la artista. “No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres”, aseguró entre risas. “Pero… si hay que apostar… ¿Pero la viste bailando en el escenario?. No, no, diosa”, afirmó Carolina asintiendo con la cabeza ante los comentarios de los influencers: “Chape tour”.

Estas declaraciones de Pampita sorprendieron a los fans de Lali y enseguida se viralizaron por las redes sociales.

Y a los pocos minutos, llegó la respuesta de la cantante: “Che, díganle a Pampa que yo re toy eh”, expresó divertida junto a varios emojis de caritas felices y varios corazones. Luego completó: “Diosaaaa”.