La polémica confesión de Barby Silenzi: aseguró que mantiene una relación de poliamor con El Polaco

La bailarina se reconcilió con el cantante y dio detalles sobre cómo se maneja la pareja. “Tenemos algo abierto, pero la cosa siempre es de a dos

Luego de varias idas y vueltas y con una hija en común, Barby Silenzi y el Polaco apostaron al amor. A menos de una semana de su última reconciliación, la bailarina brindó una entrevista en la que reveló que mantienen una relación abierta, pero con ciertas reglas, y dio detalles del acuerdo.

Luego de que el cantante fuera vinculado a otras mujeres, en diálogo con Intrusos (América) Silenzi fue consultada acerca de su opinión respecto al poliamor. “Tenemos algo abierto, pero la cosa siempre es de a dos… O sea, de a dos somos abiertos juntos”, reveló.

“Ah, trío”, exclamó una de las panelistas y Barby reafirmó. “Tiene que ser consensuado por los dos y tenemos que compartir todo”, explicó sorprendiendo a todos en el piso.

Sin embargo, fue por más y comentó que Flor Peña es una de las figuras del medio a la que incluirían en su intimidad. “El Pola se muere por ella y a mí me encanta. Es una bomba espectacular”, sostuvo. Luego expresó que el Polaco también aceptaría que se incluya un hombre en la intimidad sexual, pero dijo que no tienen a nadie conversado, y luego explicó que no es que tienen candidatos posibles, sino que están abiertos a lo que pueda suceder.

Interesados, en el ciclo quisieron saber más detalles del acuerdo, y Barby reveló que en el juego no entran ni ex ni amigos: “Los ex ya pasaron (…) Y no me gusta involucrar amigos”.