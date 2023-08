La polémica frase de Dady Brieva contra los uruguayos que le costó la cancelación de sus shows

El humorista estuvo de invitado en un programa del país vecino y se mostró irónico al referirse a aquellos habitantes que viajan a la Argentina para sacar beneficio de la situación económica que atraviesa.

Las últimas trascendencias mediáticas de las que ha sido protagonista Dady Brieva han tenido que ver con distintas polémicas. Recientemente, volvió a quedar expuesto tras conocerse la cancelación de sus shows en Uruguay por una polémica frase que lanzó contra los habitantes del país vecino: “Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien”.

El humorista estuvo presente en Malos pensamientos, un programa que se encuentra bajo la conducción de Orlando Petinatti. Allí habló con ironía de aquellos ciudadanos que viajan para sacar beneficio de la situación económica de Argentina y discutió con el propio presentador.

"Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien" Dady Brieva habla de los miles de uruguayos que cruzan y compran en Argentina. También confiesa su arrepentimiento ante una frase desafortunada. #LaEntrevista en #MalosPensamientos pic.twitter.com/bUp7tRCmrv — Orlando Petinatti (@OPetinatti) July 29, 2023

«Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien» Dady Brieva habla de los miles de uruguayos que cruzan y compran en Argentina. También confiesa su arrepentimiento ante una frase desafortunada. #LaEntrevista en #MalosPensamientos pic.twitter.com/bUp7tRCmrv

— Orlando Petinatti (@OPetinatti) July 29, 2023

“Allá (por Argentina) te conocen porque está lleno de uruguayos, pero no van ni a la biblioteca, ¡qué cultural que es Buenos Aires! No entran en un puto teatro, van a la farmacia y se vienen…No muerdan el brazo a quién les da de comer”, comenzó diciendo.

Rápidamente, Petinatti le respondió: “¿A quién le tenemos que agradecer? A vos que dijiste ‘Ojalá nos vaya mal’”. En ese aspecto, el ex Midachi dio sus argumentos y su versión del discurso: “Eso fue lo único que dije enojado, después lo demás es toda fake. ¿Y sabés por qué lo dije? Porque cuando fuimos a PH con Midachi, Miguel empezó a hablar de la corrupción y yo le había dicho que fuéramos para vender entradas y que no se meta en ese quilombo porque me iba a dejar como un boludo a mí”, explicó el artista.

Y añadió: “Cuando Andy (Kuznetsoff) le pregunta y él empieza hablar de la corrupción cuando habíamos quedado en otra cosa, me saltó la chaveta. Mirá que yo peleo bien en la calle porque no me enojo, pero esa vez salté y me llenaron la cara de dedos, no tendría que haberlo dicho”, señaló.

En tanto, la productora que contrató al artista tuvo que salir en sus redes sociales a aclarar la situación de lo que pasó con la “No” realización de las presentaciones artísticas que Dady iba a llevar adelante en diferentes lugares de Uruguay.

“Por responsabilidad de la productora Ápice, totalmente ajenas a la responsabilidad del artista Dady Brieva, los shows programados en el interior del Uruguay en el mes de agosto (Salto, Fray Bentos, Mercedes, Melo, Durazno, Florida, Punta del Este y San José) están suspendidos. Pedimos las disculpas por los inconvenientes causados”, informaron a través de sus redes sociales.