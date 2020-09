La polémica pregunta de Ezequiel Guazzora a Guillermo Moreno

El periodista militante le preguntó al ex secretario de comercio: «¿Del 1 al 10 cuántas probabilidades hay de que Alberto Fernández termine su mandato?»; la respuesta de Moreno El periodista de Revolución Popular Ezequiel Guazzora le hizo una polémica pregunta al ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno:

Entonces, Moreno aseguró que las posibilidades de que “fracase el gobierno de Alberto Fernández” hoy están “arriba del 95 por ciento”. Y agregó: “Ya te diría que hoy tiene casi todos los boletos comprados de que este gobierno fracasó, pero me queda la esperanza cristiana de que el tipo cambie. Si cambia y empieza a hacer políticas peronistas…”.

Pero eso no fue todo. Ante el reproche de un oyente, que pedía por “el Moreno que decía Clarín miente”, el ex secretario retrucó: «Pero si el que es amigo de Héctor (Magnetto) no soy yo». Y planteó: «La que escribió que Alberto Fernández era el hombre de Magnetto en el gobierno, ¿quién fue? ¡Cristina! Yo sigo siendo el mismo, eh. El que es amigo de Clarín es Alberto. Ahora, yo no tengo la culpa que ustedes sean albertistas».

“Pará, pará, pará. ¿Cómo es eso de albertista?”, lo cortó Guazzora. “Qué se yo, ¿qué son? Porque si sos peronista no vas a estar con Alberto”, respondió Moreno. “¿Yo estoy afiliado al albertismo? ¿Cómo es?”, devolvió el periodista militante. “Y qué se yo, el dijo que es socialdemócrata. Si vos sos peronista…”, insistió Moreno. “¿Yo estoy afiliado al albertismo o adónde estoy afiliado? Yo estoy afiliado al Partido Justicialista”, completó Guazzora.

Cabe recordar que, desde hace unos meses, la relación del periodista militante con la Casa Rosada parece haberse quebrado. Incluso, Guazzora llegó a recriminarle en vivo a Fernández haber militado su candidatura presidencial y que ahora le “clave el visto” en WhatsApp. “Te milité 100 mil kilómetros para que claves el visto”, se quejó con vehemencia. Su mensaje no tardó en viralizarse.