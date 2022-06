La polémica respuesta de Javier Milei cuando le preguntaron si vendería a un hijo

El diputado nacional se refirió al tema luego de manifestar su postura sobre la venta de órganos.

El diputado nacional, Javier Milei, fue consultado sobre su posición respecto a la venta de niños tras el debate que se generó cuando se refirió a la donación de órganos. El referente de La Libertad Avanza había dicho que “es un mercado más“.

El periodista Ernesto Tenenbaum le preguntó a Javier Milei si vendería un hijo. El diputado mencionó el libro “Análisis general competitivo” de Arrow y Hahn y explicó: “Cuando escriben eso dicen que tienen determinadas propiedades normativas y es al mundo al que lo querría llevar, pero después está el mundo real”.

Mientras Milei hacía su introducción, le volvieron a consultar: “¿Pero la respuesta no es ‘no’? Si te preguntan si estás de acuerdo con la venta de niños”. El referente liberal insistió: “No, depende. No porque depende, digamos depende en qué términos estés pensando”.

Ante la insistencia de los periodistas de Radio Con Vos, Javier Milei manifestó: “Yo si tuviera un hijo no lo vendería, pero de nuevo, no es lo que está discutiendo la sociedad argentina, quizá de acá a 200 años, qué se yo, pero hay ahí un problema de consistencia porque si hablamos del mundo anarcocapitalista no sería presidente, porque en el anarcocapitalismo no hay presidente”.