La polémica respuesta del Papa Francisco a Alberto Fernández sobre la meritocracia

El Pontífice se refirió al tema que ocupó un lugar en el discurso del presidente la semana pasada y sus declaraciones se convirtieron rápidamente en tendencia en las redes sociales

Este domingo el Papa Francisco utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la meritocracia, una semana luego de que Alberto Fernández se refiriera al mismo tema durante un discurso.

“Lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años. El más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligentes de los pobres. Mientras eso no ocurra, no podemos estar tranquilos con nuestra conciencia”, había expresado el primer mandatario y esta tarde Bergoglio brindó una respuesta y su visión sobre el tema.

Quien razona con la lógica humana, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. En cambio, quien se confía con humildad a la misericordia del Padre, pasa de último a primero (cfr. Mt 20, 1-16). #EvangeliodeHoy — Papa Francisco (@Pontifex_es) September 20, 2020

escribió el Pontífice convirtiéndose en tendencia en las redes.