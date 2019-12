La primera imagen de la China Suárez tras su paso por el quirófano

2019-12-21

La actriz se habría sometido a una cirugía para ponerse implantes mamarios.

Se termina un 2019 muy intenso para la «China» Suárez. Su exposición en «Argentina, tierra de amor y venganza» y los vaivenes en su relación con Benjamín Vicuña, la convirtió en uno de los principales temas. En medio de un momento de angustia, las especulaciones acerca de las verdaderas razones de la separación no tardaron en llegar y la China tuvo que enfrentar fuertes rumores y versiones.



Pero hoy, la actriz de ATAV por una noticia que tiene que ver con su imagen y que despertó que los haters la critiquen con fuerza ya que recordaron sus palabras donde afirmaba estar conforme con su cuerpo tal cual es.



Según confirmó el periodista Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, la madre de Rufina y Magnolia, acudió en estos días a una clínica en Belgrano a fin de aumentar el tamaño de su busto. Según la información que brindó el conductor de LAM, la ex de Vicuña y Cabré se habría agregado tan sólo 300cc.



Luego de la presunta cirugía estética, Eugenia Suárez compartió su primer video aunque solo de su rostro y no se puede apreciar su retoque pero se la puede ver bella como siempre. ¡Mirá!





