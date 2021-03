La razón íntima por la que Greta Thunberg «se aseguró» apoyo de los hombres en su lucha

La joven activista contra el cambio climático, Greta Thunberg, cosechó más de 45 mil me gusta en la red social Twitter en apenas unos pocos minutos al encontrar una manera divertida de convocar de los hombres a sumarse a la próxima protesta.

Thunberg retuiteó este jueves un artículo publicado por Sky News sobre el estudio de un grupo de científicos que advierte que «los penes de los hombres se están achicando como consecuencia de la contaminación» del ambiente.

La joven, que cumplió 18 años en enero pasado, puso una breve pero hilarante frase junto al titular de la nota: «Los veo a todos en la próxima protesta contra el cambio climático».

See you all at the next climate strike:) https://t.co/4zgekg5gd0