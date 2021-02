La reacción de Coppola cuando le preguntaron si tuvo sexo con Diego Maradona

El ex mánager de ‘El Diez’ habló del estrecho vínculo que tenía con el astro y reveló si hubo algo más entre ambos

No es novedad el estrecho vínculo que Guillermo Cóppola tuvo con Diego Armando Maradona, de quien fue mánager y mejor amigo. Ambos tienen miles de fotos juntos y trascendió en varias oportunidades imágenes en las que se daban picos, por lo que muchos fantaseaban que podían haber intimado. Es por ello que Alejandro Fantino le consultó sin filtro sobre si tuvieron o no sexo y el empresario no tardó en responder.

«Yo siento amor por mis amigos, los amo, no tengo sexo con ellos pero los amo», introdujo el conductor de Fantino a la tarde para romper el hielo con el mediático y finalmente lanzó la pregunta que todos esperaban: «¿Sentías amor por Diego?» , lo indagó de frente el conductor, que tuvo a Guillermo como invitado en la tarde de este jueves.





«Totalmente, siempre lo dije. Amor sin sexo, y si hubiese tenido sexo, te lo digo», respondió sin rodeos ni tapujos Guillermo, quien fue una de las personas más claves en la vida del astro. Ante su sincera respuesta, Luis Ventura que estaba atento a sus palabras, lo felicitó por aclararlo dado que según sostiene «mucha gente se lo pregunta» y era una duda plantada en el medio.

«Lo que quieran pensar, que lo piensen», siguió Coppola categórico y fue entonces cuando el presidente de APTRA y conductor de Secretos Verdaderos le mencionó: «Mucha gente fantaseó y jugó con eso». «Empezamos con los picos, pero era de amor», comentó el ex manager de Diego.

Las profundas palabras que Diego Maradona le dedicó a Coppola

Tras impactantes declaraciones sobre el vínculo estrecho que tuvo con ‘El Diez’, Guillermo aseguró que lo suyo con el astro, era amor, que fue «el gran amor de su vida», en el sentido de una amistad que sobrepasaba todo.

«Hay fotos donde ves dedicatorias, que no las digo yo, lean eso..», le indicó Guillermo a Fantino, luego de que aparezca una foto vieja suya con Maradona en pantalla, en la que reza una profunda dedicatoria que impactó a todos: «Para mi gran amigo, mi apoyo, mi despertar, mi pierna cuando estaba casi muerto. Por esto y mucho más, sos la pelota de mi vida..».

«Te amo incondicionalmente, sos mi pierna y mi forma de vivir», finalizaba el conmovedor mensaje del astro para Guillermo, del cual tanto el conductor como todo el panel aseguraron que era su «carta de presentación», en cuanto a lo que fue en la vida de Diego, pese a que terminaron distanciados.