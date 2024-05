La reacción de Roberto García Moritán cuando Mirtha Legrand lo llamó “el marido de Pampita”

El ministro de Desarrollo Económico porteño formó parte de la mesaza de este sábado y contó cómo es su día a día con la supermodelo.

Este sábado, el ministro de Desarrollo Económico porteño, Roberto García Moritán, estuvo presente en La Noche de Mirtha (eltrece) y sorprendió con su rápida reacción cuando la conductora lo nombró como “el marido de Pampita”. “Tengo ese privilegio”, sostuvo.

Este nuevo encuentro reunió al vocero presidencial, Manuel Adorni, los periodistas Liliana Franco y Luis Gasulla. En determinado momento de la cena, la Chiqui se dirigió a García Moritán y le consultó sobre su esposa. “Roberto, ¿cómo está Pampita? Vamos a decir al público que es ‘el feliz marido de Carolina Ardohain’”, comentó la conductora y enseguida el empresario gastronómico respondió orgulloso: “Tengo ese privilegio”.

Tras ello, el ministro porteño habló de su día a día con la supermodelo argentina y la describió con múltiples elogios. “Ella, además de ser, para mí, la mujer más linda de la Argentina y del mundo, es una de las personas más inteligentes, íntegras, más encantadora y valiente que he conocido en mi vida”, expresó.

Enseguida, García Moritán sumó: “Así que es un enorme orgullo ser parte de ella, esa una chica del interior, familiera, cariñosa, que le gustan las cosas simples de la vida, se ha hecho sola a partir de mucho laburo, esfuerzo, que ha logrado mucho por mérito propio, me genera mucha admiración”, aseguró.

García Moritán habló sobre la familia que formó con Pampita y se mostró orgulloso. (Foto: Instagram/pampitaoficial)

Luego de la catarata de elogios hacia su esposa, la diva le preguntó por Ana, la hija que comparte con ella. “Es la cosa más maravillosa que me ha pasado en los últimos años. Feliz, con una personalidad increíble, es igual a la madre, ella terminó de unir en sangre esta enorme familia y creo que estamos en un gran momento, quizás el mejor de nuestras vidas”, respondió el funcionario.

El fuerte reclamo de Campi que descolocó a Mirtha Legrand en su programa: “Nunca viniste”

Martín Campilongo, mejor conocido como Campi, estuvo como invitado en La noche de Mirtha (eltrece) y le hizo un fuerte reclamo a Mirtha Legrand. Mientras hablaban del estreno teatral de Esperando La Carroza, el comediante acusó a la conductora de no haber ido nunca a verlo a una obra.

“Yo antes de esta obra hice Los Bonobos… que después nos vas a contar por qué nunca viniste”, dijo el actor. “¿Por qué?”, preguntó la diva descolocada. “Nunca viniste, ni estando Lizy, tu ahijada de casamiento”, agregó Campi.

“Es verdad, nunca fui, cambiaron de teatro y tampoco, pero no por nada en especial”, explicó Mirtha. En ese momento, se refirió al cariño que tiene por él: “Yo a vos te aprecio, a Lizy también, pero no sé querido, no doy abasto para ir a los teatros”.

Campi le reclamó a Mirtha no haber ido a verlo en Los Bonobos. (Captura: eltrece)

“Sabés lo que pasa Chiqui, la realidad es que hace años vengo acá o cuando vos vas a un teatro, no sabés cómo se siente en la boletería, no es una chupada de medias”, se sinceró Campi.

“Lo sé, pero no sabés lo que son mis entradas y salidas de los teatros, con policías, con alfombra roja, está todo organizado, es fantástico, a mí me emociona”, replicó Mirtha.

“Me visto, estoy contenta, me maquillo, me arreglo, me pongo mona, linda, bien vestida, elegante, saludo a todo el mundo, me encanta, es una devolución de amor y cariño de tantos años”, continuó “La Chiqui”. En ese momento, Julieta Poggio acotó: “No hay nada más lindo que el teatro, esa devolución con la gente no la tiene otra cosa”.