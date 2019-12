La reacción de Vicky Xipolitakis al notar que aparece junto a Stefy en la película “Los dos papas”: “Me siento más bendecida que nunca”

Las modelo se sorprendió al verse junto a su hermana en el largometraje que cuenta las visiones opuestas de Francisco y Benedicto XVI 20 de diciembre de 2019

Vicky y Stefy Xipolitakis junto a Salvador (Crédito: Lotiso fotografía)

Vicky Xipolitakis es una caja de sorpresas. Acostumbrada a compartir su vida junto a su hijo Salvador Uriel, sus emprendimientos como empresaria y sus trabajos en los medios, la modelo puede pasar de esas alegrías a hablar de temas que para ella no son tan felices, pero que son parte de su realidad, y así lo enfrenta. Este viernes salió su sentencia de divorcio de Javier Naselli, el padre de su hijo, y a quien denunció por violencia de género, y contó a Teleshow cómo reaccionó con la noticia.

“Un divorcio son papeles. Y un compañero nunca lo tuve, así que me siento como siempre. Solo me enteré de que soy una mujer libre por mi abogado”, dijo la modelo, y aseguró que seguirá a fondo con la causa contra su ex: “Todo lo que sea para Salvador claro que sí, porque es el futuro de mi hijo. Lo demás dejo todo en manos del abogado. Que hable la Justicia. Y ya tiene dos causas penales por incumplimiento de alimentos para su propio hijo y otra de agresión».

Más tarde, sorprendió al notar que hay una participación suya en Los dos papas, la película de Netflix que protagonizan Jonathan Pryce y Anthony Hopkins, quienes interpretan al papa Francisco y a Benedicto XVI respectivamente. “¡No lo puedo creer!”, comentó en un video que grabó en su casa en donde se ven los créditos del filme, una vez que terminó, y muestran una serie de imágenes de la final del Mundial 2014 en Brasil, partido que la selección argentina perdió con Alemania.

“¡Miren esta sorpresa! Sigo muy sorprendida… ¡Actué en la película del Papa! ¡Soy protagonista de la película del Papa!», anunció Vicky, que luego aclaró: “Es un segundo, igual, eh”. Se trata de una foto de las hermanas Xipolitakis en la tribuna del estadio nerviosas por la definición del partido que tuvo en vilo a la Argentina –y también a Alemania–. Las modelos estuvieron durante todo el Mundial alentando a la Selección y esa foto recorrió el mundo.

La foto que aparece en los créditos de «Los dos Papas»

Vicky grabó el video mientras estaba con su hijo Salvador en brazos. Si bien no se lo ve en las imágenes, ella le habla y le comenta su entusiasmo. “Hijo, ¡mamá es actriz!”. Luego, recomendó a todos sus seguidores que vean la película de Fernando Meirelles.

En diálogo con Teleshow, Xipolitakis reveló cuál fue la reacción de su hijo al ver a su madre en televisión. “¡Se reía!”, celebró, y continuó: “No puedo creer estar en la película del Papa. Me emocioné mucho porque es mi mayor admiración. Lo vi de casualidad, rebobiné mil veces porque no lo podía creer. Me siento más bendecida que nunca».

F:INFOBAE