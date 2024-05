Video:Repudiable frase de Milei: «Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto»

A la salida de una exposición en el predio de La Rural, Javier Milei le respondió a un ciudadano que le recriminó que «la gente no llega a fin de mes».

Javier Milei, al salir de la 81° Exposición Angus en La Rural.

Al retirarse de la 81° Exposición Angus en La Rural, que inició el pasado martes 21 de mayo, Javier Milei se expresó acerca de la realidad económica de la sociedad argentina. Su declaración se da luego de que estudios indiquen que la pobreza en la Argentina ascendió al 49% en el último semestre.

La expresión del Presidente surgió luego de que una persona que concurrió al encuentro le recrimine que «la gente no llega a fin de mes». Allí fue que Milei respondió «si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle«, para luego ratificar que: «Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos«.

Mientras se retiraba, al mandatario también le preguntaron por los 5 millones de kilos de alimentos que almacena el Ministerio de Capital Humano y corresponden a comedores barriales: «Se están repartiendo, digamos, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo su curro«. «Al cepo lo voy a levantar el día que desactivemos todas las bombas que dejó el kirchnerismo«, justificó en otra respuesta entre la muchedumbre.

Javier Milei le prometió al campo levantar el cepo, eliminar retenciones y el Impuesto PAIS

En el marco de la 81° Exposición Angus en La Rural, que inició el pasado martes 21 de mayo, el presidente Javier Milei participó del discurso de apertura y se refirió a distintas medidas impositivas y monetarias -sujetas a condicionantes- que tomaría para beneficiar a los productores del campo.

«Quiero que tengan presente que, así como hemos trabajado en el mercado de cambios para terminar con la brecha, que en algún momento puede tener alguna oscilación con lo que está pasando, también estamos trabajando fuertemente para eliminar el cepo. Y que, cuando terminemos de desactivar todas las bombas que nos dejaron los kirchneristas, va a haber tipo de cambio libre«, anunció el mandatario, que concurrió al evento organizado por la Asociación Argentina de Angus (AAA) junto a su hermana, Karina Milei.

Además, el Presidente explicó que «en la medida que se empiece a recomponer las cuentas fiscales y vuelva el crecimiento económico, primero vamos a eliminar el Impuesto PAÍS y después le van a seguir las retenciones, para que el campo sea totalmente libre».

Javier Milei con su hermana Karina en el predio de La Rural.

Para concluir, señaló: «Las cosas que he prometido en la campaña las estamos cumpliendo .Solamente estamos terminando de desactivar las bombas que nos dejó el kirchnerismo, pero créanme que vamos a ser libres y vamos a salir adelante, y el campo va a tener un rol fundamental».

La pobreza escaló al 49% en el último semestre: alcanza a casi 30 millones de argentinos

La pobreza escaló hasta el 48,9% de los argentinos en el semestre noviembre-abril, por lo que afecta a 29,4 millones de personas, según sostuvo un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella.

Se trata de un incremento de 0,6 puntos porcentuales respecto del período octubre-marzo y de 7,2 puntos en comparación con el dato semestral que la casa de estudios informó en diciembre pasado.

La Canasta Básica Total (CBT) promedio de la región del Gran Buenos Aires (GBA) para el semestre de referencia se estimó en $203.642 por adulto, lo que representa un aumento interanual de 265,3%, indicó el último nowcast de Di Tella.

Además, para el promedio del ingreso total familiar (ITF), la universidad proyectó para el semestre un incremento interanual de 196.1%.

«Con estos datos y la simulación de los microdatos de la Encuesta Permanene de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 2023 y del primer y segundo trimestre de 2024 se proyectó la tasa de pobreza: el nowcast la estima en 48,9% para el semestre noviembre-abril, con un intervalo del 95% de confianza entre 47,4% y 50,4%», remarcó.