La respuesta de Google al reclamo de Cristina Kirchner por describirla como “ladrona de la Nación”

La vicepresidenta hizo una presentación ante el fuero Civil y Comercial Federal y, como medida de prueba, solicitó que se detalle de forma clara y precisa cómo se generó la publicación, durante cuánto tiempo estuvo activa y qué cantidad de visualizaciones tuvo

Tras la denuncia realizada por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, al motor de búsqueda Google, por haberla mencionado como “ladrona de la Nación Argentina” en la descripción del buscador, la empresa aclaró que aún no recibió ninguna notificación formal del proceso judicial.

“Hemos tomado conocimiento de esta información a través de los medios, pero aún no hemos sido debidamente notificados”, respondió Google, según publicó La Nación, tras conocerse el tuit de Fernández de Kirchner, quien explicó: “Hoy realicé una presentación judicial para solicitar una pericia informática urgente contra Google, que servirá como prueba de una demanda”.

Por su parte, el abogado de la ex jefa de Estado, Gregorio Dalbón, adelantó en diálogo con Reperfilar que van “a tener que desembolsar unos cuantos millones de pesos”.

“Como saben, el 17 de mayo Google publicó información falsa y ofensiva contra mi persona, provocando un daño que debe ser reparado. Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera ser incalculable”, advirtió la vicepresidenta. La ex mandataria subrayó, además, que “la acción judicial también pretende plantear una cuestión compleja y profunda, propia de los tiempos que corren: ¿Existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como Google?”.

La presentación se realizó ante el fuero Civil Comercial Federal y, como medida de prueba, solicitaron que se detalle de forma clara y precisa cómo se generó la publicación, durante cuánto tiempo estuvo activa y qué cantidad de visualizaciones tuvo. En un comunicado, la ex jefa de Estado anticipó que los montos que se puedan percibir con la demanda serán donados íntegramente al Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de la ciudad de La Plata.