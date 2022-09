La respuesta de Luisana Lopilato a las polémicas declaraciones de Michael Bublé

La actriz hizo alusión metafórica a declaraciones de su marido vinculadas al estancamiento de su carrera artística debido a su familia.

En las últimas horas, Michael Bublé hizo fuertes declaraciones sobre su familia y su carrera como cantante solista. Tras una gira por Europa que no resultó tan buena como esperaba, lanzó: «Si hablás con mi mánager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me diría que si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande».

A la vuelta de una gira por Europa, en la que no obtuvo los resultados esperados en cuanto a repercusión, el canadiense Michael Bublé hizo polémicas declaraciones con relación al presente de su carrera.

Y no se refirió, justamente, a cuestiones vinculadas con lo profesional, a lo artístico. Por el contrario, el cantante habló de su familia y cómo, según su parecer o el de su representante, interfirió en su éxito comercial.

«Si hablás con mi mánager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me diría que si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande», declaró.

«Mi manager siempre me dice: ‘no es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿podés vivir con las consecuencias de eso, Mike? Si ponés a tu familia primero, va a perjudicar nuestra carrera en esos países, ¿qué pensás?’ Y, por supuesto, para mí ha sido difícil», continuó en alusión a su paso por naciones europeas.

La respuesta de Luisana Lopilato

La respuesta de Luisana Lopilato no se hizo esperar, en tanto su esposo la involucra o, peor aún, le achaca el estancamiento de su carrera. No obstante, no hizo alusión directa a su marido y padre de sus hijos sino, tal vez, a través de una metáfora.

«Cuando querés almorzar bien sano y después te arrepentís en el momento…», escribió al pie de imágenes publicadas en Instagram, referidas a un almuerzo.