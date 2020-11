La respuesta de Netflix por la rata en la escena de The Crown

Twitter estalló por la aparición de un roedor en una de las escenas de la cuarta temporada, que acaba de estrenar.

Una rata apareció en una escena de la cuarta temporada de The Crown. El roedor no pasó desapercibido aunque no era el protagonista de la escena ni nada similar, sino que tan sólo se dio un paseo por el set y terminó saliendo en cámara.

El animal apareció en una escena en donde apareció de fondo la Reina Madre (Marion Bailey). El plano era general y de pronto se vio cruzar a la rata, que luego se escondió abajo de un mueble.

«¿Vieron que en una escena de The Crown aparece una rata? Es totalmente cierto. Es más, la Reina Victoria vivió los primeros años de su vida en un ala del Kensington Palace lleno de ratas y cucarachas. ¿Isabel hay fumigadores allá en Inglaterra? Te puedo mandar uno de acá, de Tolosa», fue uno de los comentarios. Y ante tanta repercusión, Netflix contestó. «Premio a mejor actor de reparto en The Crown», bromeó junto a emoticones de ratitas.