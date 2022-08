La respuesta deCarrió a las críticas deJuntos por elCambio:“El camino tiene que ser la transparencia”

La líder de la Coalición Cívica ratificó sus declaraciones, tras las críticas de los referentes del principal espacio opositor.

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió respondió a las críticas que le hicieron referentes de la coalición de la oposición: “El camino tiene que ser la transparencia”.

De esta manera, la exdiputada ratificó sus duras declaraciones, con críticas y acusaciones a dirigentes de la coalición Juntos por el Cambio que integra, al hablar de negocios y estrechos vínculos de miembros de este espacio con el actual ministro de Economía Sergio Massa.

El lunes Carrió lanzó en declaraciones a TN una serie de duras acusaciones a varios de sus compañeros de Juntos por el Cambio: “En el Gobierno deMaría Eugenia Vidal, la amistad y eventuales negocios entre (Cristian) Ritondo y Massa eran absolutos. Lo que vi en la Cámara, Massa con (Emilio) Monzó, que son íntimos amigos, jugando directamente con el massismo y ahora también es escandaloso”.

La líder de la Coalición Cívica planteó también: “Lo de (Rogelio) Frigerio con Massa, apoyando a todos los candidatos massistas en las provincias y denigrando a los candidatos de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales de 2019 lo vi yo y se lo dije a (Mauricio) Macri. El candidato de Frigerio en Salta era (Gustavo) Sáenz, massista. El vicegobernador de Gerardo Morales, también de Massa. La fundación INECO, donde está (Facundo) Manes, tenía como patrocinio a Banco Macro, que son los negocios de Salta, Corrientes, Misiones, Chaco”.

El martes la líder de la Coalición Cívica siguió en declaraciones a LN+ con sus acusaciones a dirigentes de la coalición de la que forma parte. Dijo que “la caja de Aysa antes era de Frigerio”, que “Monzó tenía negocios con Massa” y que exministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari era “muy massista y de negocios con el massismo”.

El rechazo de Horacio Rodríguez Larreta a las críticas de Elisa Carrió a dirigentes de Juntos por el Cambio

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta salió al cruce de las cuestionamientos de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió (Foto: captura Twitter @horaciorlarreta).

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta rechazó las críticas y acusaciones de Carrió, al publicar en Twitter un comunicado titulado: “Este no es el camino”, en el que planteó que tiene un “profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio Macri” pero que no está de acuerdo con las declaraciones de la exdiputada: “Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios”.

El rechazo de Patricia Bullrich a las críticas de Elisa Carrió a dirigentes de Juntos por el Cambio

Patricia Bullrich rechazó las duras declaraciones de Elisa Carrió a dirigentes de Juntos por el Cambio (Foto: captura Twitter @PatoBullrich).

La presidenta del PRO Patricia Bullrich rechazó en Twitter las duras declaraciones de Carrió contra integrantes de Juntos por el Cambio: “No puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió”.

La UCR rechazó las críticas y acusaciones de Elisa Carrió a dirigentes de Juntos por el Cambio

La UCR se sumó al rechazo a las críticas y acusaciones de Carrió a dirigentes de Juntos por el Cambio: “Repudiamos las descalificaciones de Elisa Carrió que afectan el honor de dirigentes de Juntos por el Cambio, cuando lo esperable es trabajar para la unidad de nuestro espacio político como alternativa para el país”.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado Alfredo Cornejo rechazó las críticas y acusaciones de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió (Foto: captura Twitter @alfredocornejo).

Mientras que el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, el radical Alfredo Cornejo, publicó en Twitter: “Ni egos ni vedettismos pueden corroer la unidad de Juntos por el Cambio. La gran mayoría de la sociedad nos necesita unidos para defender la República y combatir el populismo”.

La defensa de diputados de la Coalición Cívica a Elisa Carrió, tras las críticas de Juntos por el Cambio

Juan Manuel López rechazó las críticas de Horacio Rodríguez Larreta a Elisa Carrió (Foto: captura Twitter @JuanmaLopezAR).

Diputados de la Coalición Cívica respaldaron a Carrió, tras las críticas de Juntos por el Cambio a la dirigente. El presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara baja Juan Manuel López escribió en Twitter, en respuesta los cuestionamientos de Rodríguez Larreta: “Horacio bienvenidas son las críticas pero no agitemos fantasmas que no existen. La tergiversación sobre los dichos de Elisa Carrió no son el camino. Fundó, sostuvo, se bancó y se bancará la unidad de Juntos por el Cambio”.

Juan Manuel López salió al cruce de las críticas de Patricia Bullrich a Elisa Carrió (Foto: captura Twitter @JuanmaLopezAR).

López también le respondió a Bullrich: “Patricia no te reconozco, Carrió sólo quiere evitar cualquier promiscuidad panperonista y consolidar el Juntos por el Cambio que quiere la mayoría y supongo querés vos. Si no vas a dar esa discusión, bien. La daremos igual cómo otras veces desde 2015, sin ‘bastas’ ni indicaciones”.

Maximiliano Ferraro le respondió a Horacio Rodríguez Larreta, tras las críticas a Elisa Carrió (Foto: captura Twitter @Maxiferraro).

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro también salió en respaldo de Carrió, en Twitter: “Estimado Horacio, la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada. La unidad no es uniformidad o unanimidad. La lucha de la Coalición Cívica y Lilita es a favor de la República y las instituciones. El camino es la ejemplaridad, la ética y el contrato moral, siempre”.

Maximiliano Ferraro cruzó a Patricia Bullrich por sus cuestionamientos a Elisa Carrió (Foto: captura Twitter @Maxiferraro).

Ferraro publicó en otro tuit: “No te preocupes, ni exageres Patricia, nosotros vamos a dar el debate que tengamos que dar para construir un Juntos por el Cambio mejor y alejado de oportunismos o cualquier connivencia panpejota que licúe el espíritu de nuestra coalición”.