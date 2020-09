La revelación de Mike Tyson antes de volver al ring: “Hice un video y quedé de cama una semana”

El ex campeón mundial habló sobre lo difícil que es volver a ponerse en forma.

El 28 de noviembre el mundo será testigo del regreso de Mike Tyson al cuadrilátero donde el ex campeón mundial de los pesados se enfrentará a Roy Jones Jr. En el evento además habrá otras peleas de ex boxeadores y del que participarán estrellas del deporte que marcaron los finales de la década del 80 y los 90, como el ex basquetbolista Dennis Rodman.

Hace varios meses que Iron Mike viene ejercitándose para llegar de la mejor manera a la velada y en varias oportunidades ha compartido en las redes sociales videos sobre sus entrenamientos. A través de ellos, los fans pudieron apreciar que aún mantiene el poder de sus golpes y además que quedó claro que físicamente está mejor que hace una década, cuando llegó a pesar más de 130 kilos.

Sin embargo, al igual que la mayoría de los usuarios, Tyson no muestra en sus posteos la parte negativa de su vida y esta semana reveló que su puesta a punto tuvo duras consecuencias. “Ponerse en forma y estar en condiciones son dos aspectos diferentes. Ni siquiera corresponden a la misma manera de hacer ejercicio. Ponerse en forma es poder adaptar tu cuerpo a la ropa. Pero estar en condiciones es poder salir de tu alma. Eso no puedes hacerlo automáticamente. El estado emocional para prepararte es alucinante”.

El ex púgil de 54 años dejó en claro que su objetivo es poder dar un gran show, por lo que para eso necesita estar física y mentalmente apto para subirse a un ring. Algo que le ha costado más que adelgazar. Entonces, al ser consultado sobre el primer video de sus prácticas, fue sincero: “Déjenme contarles algo sobre eso. Hice ese video y estuve en la cama durante una semana. Fueron 30 segundos y estuve una semana en la cama. No fue gracioso porque me hizo darme cuenta de que éstas son las ligas mayores”.

Pese a las recomendaciones de varios especialistas, Tyson se medirá ante Roy Jones Jr., de 51 años, en un duelo a ocho asaltos en el que utilizarán guantes con más onzas que las de un profesional, para reducir el impacto de los golpes.

El enfrentamiento a ocho rounds entre Tyson y Jones Jr. tendrá lugar en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles, con la aprobación de la comisión atlética del estado de California. Iron Mike, quien lleva 15 años apartado del ring, se retiró definitivamente tras una derrota contra el irlandés Kevin McBride, cerrando así una carrera con un balance de 50 victorias y 6 derrotas con 44 nocauts, mientras que su rival, que fue campeón mundial en cuatro categorías entre 1993 y 2004 y luchó por última vez en febrero de 2018, cuenta con un registro de 66-9 con 47 nocauts.

En diálogo con TMZ a principios de agosto, el ex rey de los pesados declaró: “Esto es buscar y destruir y estoy ansioso por recuperar mi gloria”. Y agregó: “Si se presenta la oportunidad lo noquearé, siempre la estoy buscando”.