La revelación del ex secretario de Inteligencia sobre la muerte de Nisman: “Zannini lo llamó para que dejará…”

Miguel Ángel Toma criticó duramente la gestión de Alberto Fernández y habló de la trágica muerte del fiscal que había denunciado a Cristina Kirchner.

El ex secretario de Inteligencia de la Nación, Miguel Ángel Toma, reveló detalles acerca del crimen de Alberto Nisman y de la investigación que llevaba adelante el fallecido fiscal acerca del atentado a la AMIA.

“Alberto Nisman decía: ‘Estamos acá por un decreto, si nos quieren sacar hagan otro decreto’. Obviamente, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no quería dejar las huellas digitales puestas en esa decisión”, comentó Toma, al iniciar su entrevista con Radio Realpolitik.

Y entonces, completó: “Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Muy simple, empezaron a desfinanciar la estructura de Inteligencia Civil para financiar desde 2010 al 2014 a la Inteligencia Militar en cabeza de César Milani”.

“Está probado en la causa que se trató de un asesinato en la segunda pericia, donde estuvieron presentes de forma personal y me comentan que el propio Zannini lo llamó para que dejará de investigar a Irán en el atentado a la embajada y la AMIA, era obvio que Nisman molestaba y lo hizo tanto que terminó asesinado”, advirtió el ex funcionario nacional.

Sobre el crimen del fiscal de la UFI AMIA, Toma afirmó: “Yo no descarto, además, la participación de fuerzas especiales iraníes en el atentado, independientemente del apoyo que en lo interno pueden haberle dado y todo esto va a salir a la luz porque no se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo”. “Las mentiras finalmente aparecen y las responsabilidades también aparecen porque fue un magnicidio, un asesinato con una clara intencionalidad política”.

Al finalizar la charla, el ex responsable de la SIDE analizó el rumbo del Gobierno y del kirchnerismo como partido político, en particular.

“Es muy importante hacer la diferenciación de que no toda la dirigencia política es corrupta, no toda la dirigencia política es ineficiente, no toda la dirigencia política está en función de sus propios intereses y no de la sociedad, sino que hay un gobierno y una estructura que lo sostiene, si se quiere el Frente de Todos o más específicamente el kirchnerismo”, expresó.

Y enfatizó: “No nos olvidemos del triple crimen de Moreno, que habían sido aportantes de la campaña del kirchnerismo”.