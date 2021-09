La solución de un aerolínea para evitar que te sientes cerca de niños pequeños en vuelos largos

Una compañía japonesa evita que sus pasajeros tengan una experiencia negativa a bordo del avión

Para muchas personas volar en avión suele ser algo muy placentero, el hecho de realizar un viaje y estar en las nubes son condimentos que magnifican la experiencia. Sin embargo, algo tan disfrutado puede transformarse en una pesadilla si se comparte asiento con un niño. Especialmente si es inquieto o no para de llorar durante todo el trayecto.

Por eso, para asegurar la comodidad de todos sus pasajeros y evitar malas experiencias, Japan Airlines ha ideado la solución perfecta.

Según el usuario Rahat Ahmed de Twitter, ahora los usuarios pueden ver a la hora de elegir asiento dónde se va a sentar un menor, si es que hay alguno en el vuelo.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD