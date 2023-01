La tremenda remontada de Los Pumas para dar el golpe en Hamilton y ganar el Seven de Nueva Zelanda ante los All Blacks

Perdían 12-0, pero un try de Marcos ‘Rayo’ Moneta en el cierre les permitió levantar el cuarto título de su historia en el Circuito Mundial de la especialidad. Mirá el video.

El capitán Gastón Revol y el entrenador Santiago Gómez Cora celebran en Hamilton. Foto: Prensa UAR.

Una remontada heroica, con el agregado de hacerlo en el mismísimo patio de la casa de una de las selecciones más importantes del mundo. Los Pumas 7’s se quedaron este domingo con el título del torneo de Hamilton al superar al local Nueva Zelanda por 14-12, anotando todos sus puntos en un segundo tiempo que rozó la perfección y les permitió quedarse con la cuarta estrella de su historia en el Circuito Mundial.

Los All Blacks pensaban que tenían el partido en el bolsillo después de irse 12-0 arriba al descanso, con tries de Akuila Rokolisoa y Roderick Solo, pero los dirigidos por Santiago Gómez Cora -bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020- se repusieron con un despliegue defensivo emocionante, más los apoyos de Santiago Álvarez y Marcos ‘Rayo’ Moneta, que dibujó una carrera a puro amague para lograr su primer triunfo en un torneo en suelo neozelandés.

La angustia no estuvo exenta en el cierre del partido, porque sobre la chicharra final hubo una jugada polémica cuando el neozelandés Brady Rush pareció apoyar el balón con el codo en el ingoal albiceleste, pero el árbitro del TMO dictaminó que no había try y certificó la victoria de la Argentina.

El capitán argentino Gastón Revol afirmó que la remontada mostró la capacidad de lucha de Los Pumas, que también tuvieron en las victorias respectivas de cuartos de final (vs Fiji, el campeón olímpico) y semifinales (ante Estados Unidos).

«Sabíamos que la final iba a ser realmente dura. Tuvimos un muy mal inicio, pero nos dijimos que íbamos a dar lo mejor de nosotros mismos en el segundo tiempo», aseguró Revol.

Y agregó: «Estoy muy feliz. Este equipo ha estado trabajando duro. Derrotar a Nueva Zelanda en Nueva Zelanda es historia para nosotros».

Para Argentina, fue su primera medalla en el circuito de este año, lo que debería darle impulso para los próximos meses y, principalmente, para la escala de la semana próxima en Sidney. En la historia, es la cuarta ocasión en que se suben a lo más alto del podio, después de Los Ángeles 2004, San Diego 2009 y Vancouver 2022.

En el primer día de competencia, Los Pumas finalizaron segundos en el grupo D, tras vencer a España (20-5) y Canadá (29-14), y perder frente a Sudáfrica (14-17).

Ahora, el seleccionado argentino se ubica tercero en la clasificación general del Circuito Mundial de Seven con 59 puntos, cuatro menos que el nuevo líder, los propios All Blacks, y dos por detrás de Estados Unidos.

Este grupo conducido por Gómez Cora ya se había colgado la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019

f: Clarín