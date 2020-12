La UAR dio marcha atrás con las sanciones a Matera, Petti y Socino: podrán jugar ante los Wallabies

Los tres jugadores están disponibles para el encuentro de Los Pumas el próximo sábado en Australia Apenasdel comunicado deen el que suspendía a, Guido Petti y Santiago Socino, debido a los tuits discriminatorios y xenófobos que se descubrieron, la institución

De esta forma, el capitán y sus dos compañeros estarán disponibles para el partido ante los Wallabies del próximo sábado por el torneo Tri Nations 2020.

Según informó La Nación, el plantel amenazó con no presentarse al encuentro en tierras australianas si la UAR no reveía la determinación. Ex jugadores del seleccionado y un buen número de clubes también presionaron desde la Argentina.

El escándalo de las redes sociales tuvo lugar este lunes, cuando la red social Twitter se llenó de los posteos que hicieron los tres jugadores del seleccionado nacional en el 2012.

En ese momento, Los Pumas ya estaban en el ojo de la tormenta tras el pobre homenaje que le dedicaron al difunto Diego Maradona en la previa al encuentro con los All Blacks.