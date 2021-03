La única industria que paga sueldos de $ 110.000 y aumenta por encima de la inflación: qué hacen

Los salarios en pesos de la industria IT le ganaron a la inflación en 2020. Pero aquellos profesionales que cobran en dólares desde la Argentina duplicaron sus ingresos mensuales.

Actualmente, la mayoría de las búsquedas de empleo de las empresas están enfocadas en perfiles especializados en tecnología, programación y análisis de datos. Captar talento IT resulta una tarea difícil para la mayoría de las organizaciones: según datos de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la Argentina (Cessi), falta cubrir 10.000 puestos en el sector IT local.

Los sueldos de los profesionales especializados en tecnología siguen trepando y la Cámara asegura que tienden a ser hasta un 40% más altos. Por otro lado, de acuerdo a un reciente estudio del colectivo Sysarmy, en el último año los salarios subieron en un 14,6% y le ganaron a la inflación del 13% de los meses de septiembre y diciembre.

Ariel Jolo, uno de los fundadores de la organización, explicó oportunamente a Infotechnology que «debido al contexto del país, analizar el crecimiento de los sueldos no es fácil de responder. Según nuestros datos, la mediana del salario bruto estaba en $73.000 mensuales en febrero de 2020 y en $96.000 para agosto«. Entonces, la media salarial se posicionó en $110.000 mensuales para un profesional con experiencia, de acuerdo a la encuesta Sysarmy.

Por otro lado, la encuesta muestra una tendencia en alza hacia las nuevas áreas relacionadas con el manejo de datos; por tanto, los puestos más buscados por las empresas -y aquellos que les costó más cubrir- fueron los de data science, machine learning, IA, data engineering, etcétera. Precisamente, el puesto de científicos de datos es el segundo mejor pago, de acuerdo a la encuesta de sueldos sysarmy. Un junior gana alrededor de $104.000 al mes mientras que un profesional semisenior y senior ronda entre los $170.000 y $200.000. Le siguen los ingenieros de datos con un sueldo entre $93.000 y $180.000.

Sueldos dolarizados: por qué los sueldos IT le ganan a la inflación

Un dato a tener en cuenta es que el 11% de los encuestados cobra en dólares y duplican el monto de los que cobran en pesos. Los programadores y desarrolladores argentinos que trabajan para el exterior pueden cobrar sus trabajos desde US$ 2.000 hasta US$ 15.000 al mes, según fuentes del sector. En pesos, según datos del colectivo, sus salarios alcanzan los $230.000 al mes. Esto se debe a la falta estructural de personal capacitado del sector a escala no solo local sino que internacional.

«Claramente hay un desfasaje, dado que en menos de un año el sueldo promedio en dólares cayó un 30 por ciento, mientras que en el resto del mundo los salarios IT se mantuvieron o se incrementaron ligeramente. En pesos, de cualquier manera, los salarios se ajustan 100% según la inflación que reconoce el mercado«, puntualiza Nicolás Cantini, gerente senior de IT para la marca Page Personnel, consultora dedicada a los recursos humanos.

«A diferencia de otras industrias, el mercado de IT cuenta con una diferencia importante en sus bandas salariales, donde un mismo perfil profesional puede contar con una compensación distinta según el tipo de empresa para la que trabaja: local o extranjera», agrega Inés Ferrecio, Manager de IT en la consultora de RR.HH. Michael Page.

Cuáles son las mejores empresas para trabajar en tecnología en la Argentina

En cuanto a las empresas favoritas de los expertos en tecnología, Mercado Libre se llevó el primer puesto. Recientemente, el ranking Great Place To Work (GPTW) eligió a Mercado Libre como el mejor lugar para trabajar del país.

Le sigue el unicornio Globant, una empresa de consultoría tecnológica liderada por Martín Migoya, emprendedor argentino y colega de Marcos Galperin, fundador de MELI. En tercer lugar, se posiciona Medallia y luego Salesforce, Santander, Accenture, Google, Naranja X, Ualá y Auth0.

f:Cronista