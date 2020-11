La única manera de comprar afuera con tarjeta sin gastar dólares: así los gastos van a aparecer en pesos

El Banco Central no estableció un tope al consumo con tarjetas débito y crédito en dólares. Cómo comprar en el exterior sin restricciones y que figure en el resumen en pesos. 27 de Noviembre 2020

Todos los años tiene lugar en los Estados Unidos el Black Friday. Es un día de ofertas cuyo concepto nació para acompañar el Día de Acción de Gracias. El término, que venía de antes, fue utilizado en relación con los descuentos por primera vez por The New York Times en 1975.

El líder de ventas online Amazon espera su mejor semana de ventas: el sitio e-commerce más ofrecerá importantes rebajas en todos los rubros. El Black Friday tendrá lugar el viernes 27 de noviembre.

Desde la Argentina, se pueden aprovechar las ofertas de Amazon Estados Unidos, Amazon Italia y Amazon España. Sin embargo, una duda que puede aparecer es cómo se realizará el pago de estas compras: ¿en pesos o en dólares u otra divisa? E, inmediatamente, otra pregunta surge: ¿hace falta tener dólares o euros en la cuenta para poder efectuar estas compras?

Cómo funcionan los pagos de compras internacionales

Con toda la regulación que tiene la compra de moneda extranjera en la Argentina, más las habituales dificultades que -al menos desde 2013- existen para comprar en el exterior -algo que se solucionó en los últimos años-, las dudas, consultas e indefiniciones a la hora de comprar en el exterior están a la orden del día.

¿Se podrá seguir haciendo consumos con tarjeta en dólares, tanto de productos como servicios? ¿Cómo aparecen los consumos realizados en monedas extranjeras en los resúmenes de las tarjetas?

Cuando se realiza una compra en el exterior, en la tarjeta figurará el cobro al tipo de cambio oficial sumando el impuesto PAÍS y retención a las Ganancias. El consumo total aparecerá en el resumen en pesos.

La nueva percepción del 35% dispuesta en la resolución 4815 de la Administración Federal de Ingresos Públicos alcanza a las compras de moneda extranjera para atesoramiento así como a las compras con tarjeta de crédito y débito que sean canceladas en moneda extranjera. Sin embargo, el consumo figura en pesos y no se necesita tener dólares ni euros para comprar un producto en Amazon.

Si se realizan compras en dólares con tarjeta, la percepción aparecerá en el pie del resumen de tu tarjeta de crédito con las siglas “DB.RG 4815 35%”. Debajo aparecerá discriminado el impuesto país del 30%. Al pie del resumen de la tarjeta aparecerá el Impuesto PAÍS seguido del nuevo impuesto del 35%. Entre paréntesis, se podrá visualizar la cotización que tomó el banco.

Este punto fue aclarado por Oportunidades Online, la página que ayuda a argentinos a comprar en el exterior y que llegue a la Argentina sin problemas. “No es necesario contar con Euros o dólares, al hacer una compra en Amazon o cualquier sitio del exterior, te hacen el cobro al tipo de cambio oficial +impuesto país +retención (sic) ganancias, debitando el consumo total en pesos”, tuitearon.

Ese nuevo 35% se podría deducir del pago de Ganancias pero quienes no pagan ese impuesto (monotributistas, trabajadores en relación de dependencia y jubilados) pueden intentar recuperarlo.

Qué pasa con el cupo de US$ 200

El 28 de octubre de 2019 se estableció un cupo mensual de US$ 200. Este cupo fue renovado el 30 de octubre de 2020 y el “super cepo” del Banco Central se ensanchó cada vez más.

Si un empleado cobra la Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP) porque su empresa lo solicitó para pagarle no podrá comprar dólares. Además, las personas que no pagaron los resúmenes de sus tarjetas en tiempo y forma, automáticamente fueron refinanciados y tampoco están habilitados a comprar US$ 200.

Para chequear si una persona puede comprar divisas en el banco, se debe ingresar a la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) en http://servicioswww.anses.gob.ar/censite/. El sitio solicita CUIL y clave de seguridad social. En el caso de no tener esta última, se puede tramitar en pocos minutos en la misma página. Si arroja el cartel de “Denegatoria / Certificación Negativa” el propietario de ese CUIL o CUIT podrá comprar divisas dentro de su cupo mensual de u$s 200.

Si la persona no puede comprar US$ 200 en el banco, podrá comprar sin problemas en el exterior. Según la nueva disposición del Banco Central para endurecer el cepo cambiario, los productos que se abonan en moneda extranjera se descontarán del cupo de los US$ 200 al mes.

«A partir del 1 de septiembre de 2020 los pagos realizados por los consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito o débito se tomarán a cuenta del cupo mensual. No habrá tope al consumo con tarjetas (débito y crédito) y cuando los gastos mensuales superen el cupo, absorben el de los meses subsiguientes», anunció el BCRA. En el caso que la persona esté habilitada a comprar dólares, cada compra con tarjeta en el exterior restará el cupo mensual de US$ 200. Si se gasta US$ 50 en una compra, solo se podrá comprar US$ 150 en el banco para ahorro. Si, por ejemplo, se gasta US$ 300, es decir, se excede el cupo de US$ 200, el mes próximo solo se puede comprar US$ 100.