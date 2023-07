UTA adelantó el paro de colectivos: comenzó a las 16 y afecta a todo el país

En medio de fuertes tensiones internas un sector disidente inició la medida de fuerza de forma sorpresiva. Exigen el pago de una recomposición salarial retroactiva al mes de enero.

Tras varias semanas de negociación entre el gremio, las empresas y el Gobierno, sin llegar a un acuerdo un sector de trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), tomó la decisión de adelantar para las 16 horas el paro previsto para el viernes.

Por esta razón gran parte del país ya se encuentra afectado por la medida de fuerza del ala disidente del sindicato que representa a los conductores del transporte público.

El paro incluye a todos los colectivos del grupo DOTA, que es el más crítico de la gestión del secretario general del sindicato, Roberto Fernández, y quienes acusaron de inacción al referente ultra k.

Asimismo, acusaron al líder gremial de “negociar los salarios a la baja e imponer una grave migración de trabajadores a otras actividades mejor remuneradas”, según difundieron a través de un comunicado de prensa.

“Nos cansamos de repetir que un sindicato nacional debe negociar para todo el país y no sólo para la región metropolitana de Buenos Aires, donde ya Fernández no solo no consigue firmar un acuerdo – luego de prometer que si no conseguía un acuerdo salarial se iría del gremio- sino que ni siquiera consigue hacer que se cumplan los aumentos otorgados desde el Estado”, agrega el texto.

Según señalan desde el sector más combativo, la medida de fuerza se debe a la falta de recomposición salarial desde enero, la cual debía ser de no menos de 400.000 pesos, teniendo en cuenta las cifras de la inflación.

En ese sentido, también indicaron que les adeudan las diferencias desde ese mes hasta junio y su incidencia en el aguinaldo. “En lo que va del año ya perdimos más de dos salarios enteros”, aseguran.

El grupo DOTA es dueño de 180 líneas de colectivo, por lo que en la región del AMBA, las empresas afectadas serán: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 20 – 21 -23 – 24 – 25 – 28 – 31 – 44 – 50 – 51 – 56 – 57 – 74 – 76 – 79 – 84 – 91 – 99 – 101 – 106 – 107 – 108 – 117 – 130 – 135 – 146 – 150 – 161 – 164 – 168 – 177 y 188-256 – 263 – 271 – 299 – 370 – 384 – 385 – 388 – 403 – 405 – 421 – 429 – 435 – 503- 514- 520 y 570.