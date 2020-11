La verdadera frase que rompió la dupla Macri-Carrió: «Sólo servís para denunciar»

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, confirmó que está distanciada de Juntos por el Cambio y sobre el expresidente Mauricio Macri dijo que no volverá a hablarle «nunca más».

La exdiputada y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió reconoció que está ofendida con su socio de Juntos por el Cambio, el expresidente Mauricio Macri, a quien, dijo, no volverá a hablarle «nunca más». Por otra parte sostuvo que no comparte «el uso que hace» la titular del PRO, Patricia Bullrich, de la marchas contra el Gobierno.

En referencia a su último socio político fue lapidaria. Carrió contó que, en una charla telefónica con Macri, el exmandatario le dijo: «Tu única función es denunciar, es para lo único que servís». «Le corté y después le dije que no le iba a hablar nunca más. Y así va a ser», sostuvo la exdiputada.

La ex legisladora, sin embargo hizo una salvedad política. «Eso no significa que rompa Juntos por el Cambio, ni que lo deje de querer» a Macri, dijo, pero si hizo una diferenciación a nivel personal: «Hay palabras de la que no se vuelven. Así fue con mi marido. Y así también fue con mis relaciones políticas: el respeto ante todo».

También, dirigió una crítica a la jefa del PRO. «Yo la quiero a Patricia, pero se llevó mal con todos los miembros de la Coalición Cívica», contó. «Y sí, no comparto con ella el uso que hace (de las marchas)», continuó Carrió. «El problema conmigo en Juntos por el Cambio es que soy el problema y la solución. Entonces lo que les pido es que no me peguen tanto», manifestó.

Consultada sobre si apoyaría a el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para Presidente, dijo que sí. «Pero claro que lo apoyaría, como también a María Eugenia (Vidal), a Fernando Sánchez, a Paula Oliveto. No tengo un candidato, pero sí voy a ser electora y voy a hacer campaña por todos, pero voy a apoyar a los decentes», apuntó.

Consultada entonces sobre si había indecentes en Juntos por el Cambio, respondió: «Sí, muchos. Mirá (el ex ministro Rogelio) Frigerio, que nos entregó en la elección apoyando a los candidatos del PJ y no a los nuestros».

Durante la entrevista, Carrió negó que vuelva a intentar ser presidenta. «No, no me interesa la Casa Rosada. La gente me empujaba a ser candidata y después no me votó, así que a los que me dicen ‘Lilita vos tenés que ser presidente’, les digo ‘jódanse, ya tuvieron la oportunidad'». «Si alguien de JxC llega a ser gobernador de Buenos Aires, es siendo ministra de Seguridad o de Justicia, para dar la batalla contra las mafias», añadió.

Además, defendió a Marco Peña, jefe de Gabinete de Macri en su gestión. «Era de gran confianza de Macri y lo moderaba, fue al revés de lo que se decía. El es decente, vive en un departamento de 100 metros cuadrados. ¿Pudo tener errores? Sí, pero puso la cabeza. Fue un mártir», opinó.

En materia judicial, volvió a defender la postulación de Rafecas al sostener que «es un hombre preparado» y «no es kirchnerista». «La verdad que no estoy diciendo que es el mal menor, sino que es el mejor procurador en las condiciones que existen hoy en la Argentina», concluyó en una entrevista con el diario Clarín.

