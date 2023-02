Lady Gaga mostró la primera imagen como Harley Quinn para la secuela de “Joker”

La cantante y actriz será parte del film que tiene como protagonista a Joaquin Phoenix.

Lady Gaga sorprendió a sus fans al publicar la primera foto que la muestra como Harley Quinn, la villana que interpretará en Joker: Folie à deux, film dirigido por Todd Phillips.

La cantante y actriz se unirá al universo DC compartiendo pantalla con Joaquin Phoenix, quien volverá a ponerse en la piel de El Guasón para esta secuela que se espera que llegue a las salas de cine el 4 de octubre de 2024.

Si bien el fotograma no deja ver el vestuario de Harley Quinn, sí anticipó que llevará un maquillaje muy diferente al que presentó Margot Robbie, la actriz que también interpretó al personaje recientemente. Con el pelo desgrañado y una expresión dramática, Gaga se encuentra en un primer plano con Phoenix como parte del esperado film.

Se conoció la primera foto de la cantante en el papel de Harley Quinn. (Foto: Instagram/LadyGaga)

Lady Gaga y sus apariciones en películas

Si bien la cantante de nombre real Stefani Germanotta se dio a conocer a través de su carrera musical, en los últimos años ha demostrado que también cuenta con fuertes dotes para la actuación. Así, fue una de las protagonistas de la remake Nace una estrella, lo cual le valió una nominación al Oscar.

Lady Gaga ya tiene un Globo de Oro por Shallow (Foto: AFP)

En 2021 fue también una de las figuras principales del film dramático La casa Gucci. Si bien no obtuvo un gran reconocimiento de parte de la industria y la crítica, ahora va por un papel desafiante que la introducirá en el mundo del cine de superhéroes con un papel que ya ha sido interpretado previamente y que yace en el imaginario popular como una villana tan sexy como temida.

La nominación de Lady Gaga a los Premios Oscar

Nuevamente, la cantante de “Rain On Me” estará presente en la ceremonia de los Oscar, esta vez por su nominación a Mejor canción original gracias a “Hold My Hand”, presente en la película Top Gun: Maverick. En su cuenta de Instagram, Gaga agradeció la nominación a la Academia, luego de haber sido nominada también a dos Globos de Oro por la misma canción.

La cantante celebró una nueva nominación a los premios Oscar. (Foto: Instragram/LadyGaga)

La ceremonia de premiación será el 12 de marzo y en su categoría también se encuentra nominada Rihanna por “Lift Me Up”, track que forma parte del film de Marvel Black Panther: Wakanda Forever, además de “Naatu Naatu” del film RRR, “This Is a Life” de Everything Everywhere All at Once; y “Applause” perteneciente a la película Tell It like a Woman.

f: TN