Lanata habló sobre las internas en el FdT: ”Cuando se termine Cristina, se acaba el kirchnerismo”

El periodista opinó sobre cómo se llega a las próximas elecciones y analizó a los posibles candidatos. Además, aseguró que la vicepresidenta “no tiene herederos”.

De cara a las próximas elecciones primarias, el periodista Jorge Lanata reflexionó sobre los distintos postulantes y aseguró que la vicepresidenta enfrenta la problemática de que hoy “no tiene un heredero”. “Cuando se termine Cristina, se acaba el kirchnerismo”, manifestó.

En una charla con Nelson Castro en El Corresponsal (TN), criticó los conflictos dentro de los bloques que están en búsqueda del mando presidencial. “Hay cruces entre unos y otros, una especie de interna salvaje y es algo que marca mucho estos meses y lo que siguen. A medida que esto aflore cada vez más y con las PASO la disolución va a ser cada vez mayor”, señaló.

Asimismo remarcó que será una “elección de tres”, entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Javier Milei aunque manifestó que “es difícil ‘adivinar’ que va a pasar”.

También se refirió a las consecuencias del crimen del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza y lo que esto generó en el peronismo: “Hoy hay una disolución total de poder que nunca había visto”.

Jorge Lanata criticó el accionar de Berni el día del ataque. (Foto: Télam – Pablo Añeli).

“A partir de eso vi a Berni con miedo, confesado por distintas personas del gobierno”, sostuvo y añadió que fue “una provocación” que llegue al lugar de las protestas en helicóptero. “Había gente acongojada por la situación y de pronto aterriza un ovni; era lógico que lo iban a tomar a mal”.

Además, señaló que “el Gobierno no tiene ninguna preocupación por lo que está pasando la sociedad” y que en caso de tenerla “no lo demuestra”. “Lo único que se les ocurre decir es algo que está en su imaginación, y que es imposible que hubiera pasado, que es el tema del complot ideado por (Patricia) Bullrich”.

En este sentido, insistió en que “hace falta un cambio generacional en la dirigencia”. “Macri y Cristina dijeron que no van a ser candidatos y está bien que quienes lleguen sean más jóvenes”, agregó.

Para Lanata los políticos no saben a quién están gobernando y que en base a esto “la democracia se vuelve cada vez más abstracta”. “¿Por qué la gente la defendería si está hundida?”, cuestionó.

“Este año va a aumentar el porcentaje de gente que no va a ir a votar y todo el rollo de Milei también va a aumentar eso porque el sistema no le sirve”, sostuvo.

La incógnita sobre la posible candidatura de Cristina y la baja de Macri. (Foto: NA – Hugo Villalobos).

Lanata mostró su sorpresa ante la baja de la candidatura de Macri y señaló que puede ser debido a que “se dio cuenta de que no medía”. “La otra posibilidad es la que dice él, que bajándose se elevó sobre sí mismo”.

En el mismo sentido habló sobre la incertidumbre que hay acerca de la posible postulación de Cristina. “Hoy un intendente dijo que está aislada, mayor y con miedo. Cristina tiene un miedo y es que no pudo tener un heredero. Máximo es su hijo pero no un heredero y en la historia los líderes no tuvieron herederos. Wado de Pedro y Kicillof tampoco lo son, y cuando se acabe Cristina se acaba un poco el kirchnerismo; es difícil pensarlo, pero todo cae y va a tener más problemas judiciales de los que ya tiene”.

E insistió: “Los tiempos de la justicia son lentos, aunque también hay que decir que por más que tarde, llega, con la causa de los hoteles y los cuadernos está preocupada”.

Sobre el fenómeno Javier Milei, Lanata consideró que no concuerda con él ni sus dichos sobre la venta de órganos, pero advirtió que tiene cierto poder porque es “el que grita”. “Es un líder, increíblemente, porque era nadie hace dos años, solo un mediático, y hoy estamos hablando de él como candidato a presidente de la Argentina”, analizó.

“Es un tipo que no habla y sin hablar crece porque cada tanto va al interior y grita en sintonía con el grito de la gente. Hoy tiene seguro un 20%. He visto encuestas que le dan entre el 25% y 27%, hace dos años no tenía un voto”, manifestó.

Milei será precandidato a presidente. (Foto: captura TN).

El periodista remarcó que será el candidato más votado porque “en la oposición están tan separados que ninguno va a llegar con buen número y eso lo va a agrandar”. “Para mí va a ser una elección de tres: Frente de Todos, Juntos por el cambio y Milei, que va a terciar en el ballotage porque desde el 2001 hay una demanda insatisfecha del que se vayan todos y hoy volvió a surgir con lo del colectivero”.

“La sensación es no se peleen más y ver otras caras; estamos hartos de ver las caras de siempre, sobre eso está montado Milei que en un punto es como el Partido Obrero: un gobierno imposible de hacer. Y ojalá no llegue a ser presidente, pero en caso de que lo fuera ojalá no dolarice porque crecería la pobreza un 25%”, sostuvo.