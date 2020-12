Lanzaron un barbijo con forma de escroto y arrasaron con las ventas

Lo que comenzó como una broma terminó siendo un negocio muy rentable

Desde que el uso de barbijos forma parte de nuestra vida cotidiana y un accesorio mas en nuestra vestimenta, las empresas han comenzado a elaborar todo tipo de modelos para darles un aspecto mas “fashion”. Es así que están quienes van mas allá y lanzan al mercado todo tipo de modelos insólitos

Meses atrás se había viralizado el “Breathable Bacon”, una mascarilla con olor a cerdo ahumado. Sin embargo, hoy la nota la dio un empresa britanica que puso a la venta un barbijo con forma de escroto que ha causado tantas aceptaciones como rechazos debido a su controversia.

Esta mascarilla, hecha con silicona similar a la de las mamaderas y chupetes, se fabricó en un principio como una broma para una despedida de soltero.

En cuanto las fotos de esta mascarilla comenzaron a viralizarse por internet los pedidos comenzaron a llegar hasta agotar la primera tanda de producción de mascarillas escrotales.

La empresa Billy’s BallBags (literalmente, el escroto de Billy) es la encargada de su fabricación. La misma es reconocida por fabricar otros productos manteniendo siempre el diseño del escroto como temática central.

Estas mascarillas, que no son un producto médico y no son transpirables, y por tanto no protegen del coronavirus, cuestan unos 33 euros. La propia empresa advierte: “El aire puede entrar y salir por los lados de la máscara, pero no recomendaría usarla durante períodos prolongados. ¡Es un producto de broma para divertirse y echar unas risas!”, explican.