Las 20 series y peliculas más vistas por los argentinos durante la cuarentena

Un listado de las 20 peliculas y series más vistas por los argentinos en época de ailsamiento social.

Tras la extensión de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, los argentinos aprovecharon su tiempo en casa para ponerse al día y a la vez disfrutar de las películas y series disponibles en streaming por Flow.

A continuación, un listado de las 20 producciones más vistas. Series y películas que, tal vez, habían sido relegadas con el tiempo ahora lideran la lista en tiempos de aislamiento social: desde Game of Thrones y Westworld hasta Homeland y Un Gallo Para Esculapio, son algunas de los contenidos más elegidos; también producciones infantiles como Peppa Pig y Coco, e incluso la película de Drake y Josh. 1. This is Us 2. Homeland 3. The Walking Dead 4. Outlander 5. Game of Thrones 6. Separadas 7. Parasite 8. The Handamaid’s Tale 9. Westworld 10. Paw Patrol 11. Frozen 2 12. Un gallo para Esculapio 13. X-MEN: Dark Phoenix 14. Junior Express 15. Killing Eve 16. The Outsider 17. Coco 18. Peppa Pig 19. Sex and the city 20. Drake y Josh