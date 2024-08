Las billeteras virtuales deben incluir las tarjetas de crédito: qué puede pasar a la hora de pagar

Este miércoles marcó el vencimiento del plazo establecido por el Banco Central (BCRA) para que todas las billeteras virtuales puedan leer cualquier código QR y permitir a los usuarios elegir cualquier medio de pago al momento de realizar una compra. Esta medida forma parte de la normativa establecida en la comunicación “A” 8032 del BCRA, emitida a fines de mayo, que otorgaba 60 días a las empresas fintech para adaptarse.

No obstante, como ha ocurrido con la implementación de la interoperabilidad del QR, las adecuaciones técnicas han tomado más tiempo de lo previsto. El objetivo del BCRA es claro: obligar a todas las billeteras a leer códigos QR de manera uniforme, ya que, aunque estos sean interoperables, no todas las aplicaciones estaban habilitadas para procesarlos de manera efectiva.

Fuentes del sector de pagos indicaron la semana pasada que, a pesar de los avances, aún se presentan desafíos técnicos. «Si no pasa nada fuera de lo común, el 1° de agosto debería estar operativa la interoperabilidad de las billeteras», mencionaron, aunque advirtieron que las pruebas piloto suelen revelar errores que pueden retrasar la implementación completa.

Uno de los problemas más notables es la dificultad que enfrentan los usuarios al intentar pagar con tarjeta de crédito al escanear un código QR que no fue emitido por la aplicación que están utilizando. En particular, Mercado Pago ha sido señalado por no permitir que su billetera lea códigos de otras compañías o por ofrecer menos opciones de pago a los usuarios. Sin embargo, la empresa asegura que ya está trabajando en las integraciones necesarias y realizando pruebas piloto para cumplir con la normativa.

Desde Mercado Pago destacaron que, aunque el proceso está en marcha, aún falta que las redes de QR de otros agregadores y adquirentes estén completamente operativas para pagos con tarjeta de crédito. Aun así, afirman que han cumplido con el requerimiento del BCRA y recalcan que son los únicos actores del ecosistema que están cumpliendo plenamente con la interoperabilidad del QR, permitiendo a los usuarios escanear cualquier código con cualquier billetera y pagar con el método de su elección.

La normativa de interoperabilidad del QR comenzó a regir el 30 de abril, aunque no fue hasta el 30 de mayo, tras la regulación de comisiones y la creación de un manual de procedimientos para casos de fraude, que se avanzó hacia su plena vigencia, alcanzada a mediados de julio.

Por su parte, el Banco Central, bajo la conducción de Santiago Bausili, considera que la interoperabilidad es un tema cerrado y que la normativa está completa. Aunque no se planea otorgar más prórrogas, el BCRA mostrará cierta flexibilidad para ajustar cualquier problema que surja con el tiempo y el uso.

En los próximos meses, la agenda del regulador se enfocará en otros temas prioritarios, como el open banking (compartición abierta de la información financiera entre todos los actores del sector), la prevención del fraude, la ciberseguridad y la mejora de la infraestructura de medios de pago.