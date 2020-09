Las causas de la visión borrosa

Cuáles son los posibles problemas que generan esta condición

Seguramente alguna vez te haya pasado de repente empezar a ver borroso y asustarte. En la mayoría de los casos, dichos problemas en la vista se deben a la fatiga o al cansancio. Sin embargo, en otras ocasiones, se debe a otras causas que pueden indicar que algo no anda bien.

Malos hábitos

El abuso de las pantallas, unido a una vida altamente estresante y el dormir poco, provocan dichos problemas a la hora de ver de una manera correcta y óptima.

Estos hacen que el ojo se seque más de la cuenta y no se pueda enfocar bien la vista. Es bueno que tu vista descanse y no pases tanto tiempo delante de una pantalla. El dormir y descansar también es recomendable. También podés echarte un poco de lágrimas artificiales con el fin de humedecer los ojos y no se resequen en exceso.

Uso de determinados fármacos

El uso de algunos, como es el caso de los colirios, puede llegar a causar una inflamación de la zona de la córnea y secar el ojo. Se aconseja en tal caso optar por gotas que no contengan nada de conservantes. Si tenés alguna duda acudí a un profesional que sepa aconsejarte sobre las mejores gotas.

Aparte de los colirios, existen otro tipo de fármacos o medicamentos que pueden llegar a causar el ver de una manera borrosa. Es el caso de diversos antihistamínicos o corticoides. En tales casos es algo transitorio y consecuencia de los efectos secundarios.

Enfermedades oculares

Si la persona ve borroso en ambos ojos se puede deber a que sufre de cataratas o padece algún tipo de enfermedad que afecta a la córnea como es el caso del queratocono.

La hipertensión ocular es otra de las posibles causas por la que se pueden tener episodios de visión borrosa. En tal caso es importante el acudir al oftalmólogo ya que si no se trata a tiempo, puede causar un daño reversible en el nervio óptico, provocando la ceguera.

Ciertos defectos en la graduación de la vista, como la miopía o el astigmatismo suelen ser causas de una vista borrosa. En tales casos, un tratamiento adecuado es clave para evitar tal problema en la vista.

En otras ocasiones la causa se debe a otros problemas que no tienen que ver con la buena salud de los ojos. Puede deberse a causas de tipo neurológicas como la esclerosis o a de tipo vascular como la hipertensión arterial.

Si observás como de repente empezás a ver de manera borrosa o te ocurre de una manera gradual, debés acudir al médico. La celeridad es mucho mayor en el caso de que haya una pérdida parcial o total de la visión. Una exploración a tiempo es esencial a la hora de conocer la causa de dicho problema.

En relación a las pruebas, las más habituales son la tomografía de la coherencia óptica para observar la retina, la topografía corneal para explorar la córnea y la tonometría para conocer la tensión ocular.

