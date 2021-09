Rentabilidad: cuales son las ciudades del país donde se recupera más rápido la inversión inmobiliaria

Quien haya invertido en la compra de un departamento en Argentina deberá cobrar más de 34 años de alquiler para recuperar su inversión. Los inmuebles porteños son los que menos alquileres demandan en el ranking de rentabilidad de ciudades que elaboró Zonaprop

El propietario de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires necesitan cobrar 34 años de alquiler para recuperar la inversión que hizo cuando compró el inmueble. La bajísima rentabilidad actual que no llega al 3% anual, en el mejor de los casos, desmotiva a los inversores que no observan todavía una mejora en la relación precio/alquiler de las propiedades.

Aún con ese dato negativo para el mercado, el tiempo de recupero de la inversión inmobiliaria en suelo porteño es un 27% menor de lo requerido hace un año atrás. Y además, es la plaza más rentable del ranking nacional que elaboró ZonaProp, la plataforma de compra/venta de propiedades.







En la ciudad de Córdoba se requieren 34,5 años de renta para poder amortizar la inversión de compra de un departamento. Es un 20% menos que hace un año atrás.

El podio de los más rentables se completa con la ciudad de Mendoza: allí se precisan 34,8 años de alquiler para recuperar el dinero invertido. La cifra es un 20% inferior a la que era necesaria un año atrás.



Rosario es otra de las ciudades de mayor movimiento inmobiliario pero malos retornos, se ubica en el cuarto lugar de la lista. Allí se necesitan 39,8 años de renta para solventar los gastos de adquisición de la propiedad.

El informe de Zonaprop está basado en los precios de compra y alquiler de inmuebles, que son muy dispares en la Argentina y generan distorsiones en el mercado.







Por ejemplo, comprar un departamento de dos ambientes en la capital de Córdoba resulta ser más económico que hacerlo en Buenos Aires, Rosario o Mendoza. Capital Federal es la ciudad con el costo de venta más alto.

De acuerdo al estudio, el valor del metro cuadrado de un departamento en la ciudad de Córdoba es de u$s 1215. Adquirir una unidad de dos ambientes y 50 m2 vale u$s 62.871, mientras que un departamento de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 90.569.

Según el ranking de precios, la capital de Mendoza es la segunda más accesible para comprar un inmueble de este tipo. Allí el precio medio del metro cuadrado de una propiedad en venta se ubica en u$s 1227.

Una unidad media de dos ambientes y 50 m2 cuesta u$s 63.100 y una típica de tres ambientes y 70 m2 se compra por u$s 89.900 en Mendoza.







Rosario se encuentra en el tercer puesto de la clasificación de precios de venta. Actualmente, el costo promedio del metro cuadrado es de u$s 1632. Allí una propiedad de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de u$s 82.244, mientras que una de tres ambientes y 70 m2 comprende los u$s 124.697, según los datos que maneja Zonaprop.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que tiene el valor más elevado a la hora de adquirir un departamento: el metro cuadrado tiene un precio promedio de u$s 2436. Es el doble que lo que vale el metro cuadrado cordobés.

En Capital, una unidad de dos ambientes y 50 m2 cuesta u$s 126.885 y una de tres ambientes y 70 m2 tiene un valor medio de u$s 180.439.

De todo el país, es Puerto Madero (con u$s 5651 el metro cuadrado) el barrio con el valor más elevado para comprar una propiedad. Lo sigue Cerro Chico (u$s 2827 por m2) que es la locación con el costo promedio de venta más alto en Córdoba y Puerto Norte (u$s 2449 por m2) en la ciudad de Rosario.

f: Cronista