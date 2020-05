Las condiciones que puso Holyfield para volver a pelear contra Tyson

En los próximos días podría anunciarse una exhibición benéfica. Los detalles.

PASADO. Holyfield le ganó dos combates a Tyson (Foto: AFP)

El estadounidense Evander Holyfield puso como condición para hacer un combate exhibición con fines benéficos con su compatriota Mike Tyson, ambos excampeones el mundo de los peso pesados, que no haya un ganador en el combate.

«Yo siendo Hoyfield y Mike siendo quien es, podríamos hacer algo grande, pero pido que el combate de exhibición no proclame un ganador», señaló Holyfield según el periodico inglés The Sun sobre el combate que podría concretarse en julio próximo en Diriyah, Arabia Saudita.

Holyfield le ganó las dos veces que combatieron a Tyson (53 años), ambas en Las Vegas. La primera el 11 de setiembre de 1996 por nocaut técnico en el 11mo. asalto y luego el 28 de junio de 1997 por descalificación en el tercer round, tras haberle mordido Tyson una oreja.

«Mike y yo hablamos una vez sobre esto y desde ese momento su gente ha hablado con la mía. No llegamos a un acuerdo, pero hubo conversaciones. Hay algunas personas importantes de diferentes países que desean que lo hagamos. Mi postura es: ‘Sí, si hay una manera de hacerlo, hagámoslo’. dijo Holyfield de 57 años.

El excampeón, con un palmarés de 44 triunfos y 10 reveses, agregó: «No quiero que alguien tome una decisión de si hubo ganador o perdedor o que se defina por nocaut. Debe ser una exhibición»

Pese a que Holyfield no quería volver al ring, tras retirarse luego de vencer al dinamarqués Brian Nielsen, por nocaut en 10 rounds en Copenhaguen, el 7 de mayo de 2011, esta exhibición benéfica lo movilizó.

«Realmente no quería volver, no estoy buscando nocauts y no voy a pelear más de tres asaltos de tres minutos. Lo haremos de manera adecuada. Pero voy a estar en buena forma. Y si alguien piensa que me van a pegar, no quiero que piensen que no voy a devolverle el golpe», expuso el expúgil.