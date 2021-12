Las dudas más frecuentes sobre la eliminación de tatuajes

Qué tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión

A la hora de querer eliminar un tatuaje, existen muchas dudas respecto a cuánto duele y cómo puede quedar. Afortunadamente, cada vez hay más tecnología para resolver este problema.

Respecto a las consultas más comunes, Samantha Guevara, experta en eliminación de tatuajes, detalló algunas de ellas.

¿Duele eliminar un tatuaje?: duele un poco, depende del umbral de dolor de cada persona. Algunas aguantan la eliminación sin ningún tipo de anestesia, otras requieren una tópica o tomar algún analgésico.

¿Hay alguna tinta que cueste más trabajo eliminar o que de plano no se elimine?: la única que no se puede eliminar con ningún aparato es la blanca, porque con la luz del láser rebota con el blanco y no logra romper la cápsula de la tinta dentro de la piel y liberarla. El azul y verde son las más difíciles de eliminar, sobre todo la azul, y requieren varias sesiones.

¿Cuál es el color más fácil de eliminar?: el negro, sale muy bien porque el láser detecta el color y rompe la cápsula de la tinta más fácilmente.

¿Cuántas sesiones se necesitan para eliminar uno?: depende, la piel está lista para ser tratada de nuevo al mes, pero recomiendan hacerlo cada dos meses para darle tiempo al sistema linfático de procesar la tinta que se elimina. Todo depende de la extensión del tatuaje. Además las embarazadas no pueden someterse a este tratamiento.

En cuanto al estimado de sesiones, en la valoración se indica. Pero si el sistema linfático y el metabolismo no funcionan adecuadamente, si sos inmunodeprimido, fumás, sos sedentario, no tomás agua y no seguís los cuidados postratamiento, serán más sesiones. Para un tatuaje negro sin cover up ni repasos son entre 6 y 8 sesiones; para color, de 12 sesiones en adelante.

¿Cuánto tiempo dura una sesión?: depende del tamaño del tatuaje, el puntero dispara entre 6 y 10 disparos por segundo se va repasando el tatuaje, por lo que si es pequeño, se acaba rapidísimo, pero si es media espalda, tomará más tiempo.

¿Cualquier tatuaje se puede eliminar?: sí, mientras no haya una cicatriz de algún procedimiento previo en el que le hayan dejado marcas. Tampoco los tatuajes blancos y es más sencillo remover los que no son cover up (que estén tapando algún otro tatuaje anterior).

Al eliminar un tatuaje, ¿todas las tintas duelen igual?: la tinta negra es un poco más dolorosa que el resto, pues se lanza el rayo de láser, el cual detecta la cápsula que tiene tinta, la energía del láser se convierte en un golpe de sonido que hace vibrar la cápsula y la estalla. Los pedacitos más ligeros los procesa el sistema linfático lo elimina por medio de la orina. Cuando el pigmento es muy oscuro, absorbe más energía del láser.

¿Qué medidas previas hay antes de asistir a una sesión?: al hacer la valoración se dan las medidas previas, pero lo recomendable es aplicar anestesia tópica desde casa, cubrir con plástico una hora antes de la sesión, y tomar un analgésico, si es que son personas muy sensibles al dolor. Tampoco se debe haber tomado el sol diez antes. Las medidas post son casi iguales a las de un tatuaje: no se debe tomar sol diez después de la sesión, no ir a saunas ni a vapores. Siempre consultar todo al que se encargue de este procedimiento.

¿Qué pasa si alguien se tatuó para cubrir una cicatriz, se puede eliminar?: la cicatriz es un exceso de piel muy dura, por lo que el láser no podrá entrar tan fácilmente. Se puede intentar, pero tal vez queden algunas sombras.

¿Qué pasa con los cover up?: en este casi se tienen dos tatuajes, uno más profundo que el otro. El primero queda más adentro, en la dermis y el segundo está en la epidermis, por lo que el primero en salir será el cover up, y el antiguo volverá a aparecer, y no es seguro que se pueda quitar del todo.

¿Qué pasa si sólo quiero eliminar una parte del tatuaje?: hay técnicas especiales para proteger la parte que se quiere respetar y trabajar el resto.

¿Sirve para quitar tatuajes de microblading?: sí, pero el láser al momento de detectar el pigmento, chamusca el vello de la ceja, por lo que se recomienda rasurar la ceja, así no quema el vello ni el láser pierde potencia. A los diez días el vello vuelve a crecer y al mes el tatuaje va desapareciendo, por lo que nunca te quedas sin ceja. El vello vuelve a crecer, no se quedan sin ceja, porque además el láser no es igual, pues para matar el folículo del vello se necesita calor.

Fuente: Actitud fem Temas relacionados:Belleza