Las gatos también miran YouTube: crecieron 41% las reproducciones

20 febrero 2020

En 2019 los «videos para gatos» llegaron a las 55 millones de reproducciones. Ese mismo año crecieron un 41% en cantidad de visualizaciones en comparación con 2018. Ademas, se crearon 7.500 videos relacionados a la «música para mascotas» en ese mismo tiempo.

Los vídeos para gatos son usados para relajar o entretener a las mascotas, y cada vez son mas populares. Wikipedia Commons

Youtube es desde hace 15 años una de las redes sociales más importantes del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios y 1.000 millones de visualizaciones diarias. Debido a esto, en ella existen infinidad de contenidos para todo tipo de gustos desde la música, los videojuegos o los tutoriales. Entre este mar de categorías se encuentra una nueva tendencia que cada día es más popular en la plataforma: los “videos para gatos”.

Dichos videos tienen la única función de entretener a las mascotas y especialmente a los gatos, ya sea reproduciendo animaciones de animales escapando o mostrando imágenes de presas de los felinos.

Y con la corona de “Mejor youtuber de gatos” se encuentra Paul Dinning, un observador de aves de Cornwall (Inglaterra) que pasó sus últimos 5 años haciendo videos de naturaleza especialmente para perros y gatos. En 2019, Dinning también contribuyó en 8 de los 10 videos más vistos de “videos para gatos”.

Además, Dinning cuenta con el video mas visto de esta peculiar categoría con 1.9 millones de visitas, lo que en ganancia monetaria serían 1900 euros.

Por otro lado, los felinos no son los únicos en tener videos personalizados. Otra de las categorías mas importantes para mascotas son la “música para perros”, la cual tiene el objetivo de tratar el estrés que suelen sufrir estos animales. Estos son especialmente vistos durante las vísperas de año nuevo, momento en el cual triplican sus reproducciones, ya que son usados para calmar a los perros de los fuegos artificiales.

Dentro del mundo de la música para las mascotas en YouTube se destaca el canal Relax My Dog, que fue fundado por dos músicos que intentaban brindar consuelo a su perro. Los creadores de contenido de este canal, se expandieron hacia nuevos materiales: Relax My Cat y Relaxing Records – Study Music for Concentration.

Para entretener o tranquilizar y relajar a sus gatos y perros, las personas de todo el mundo recurren a los videos online de YouTube. Así, en los últimos años se generó una tendencia que crece sin fronteras: un nuevo género de contenido para las mascotas que permite a sus dueños darles mayor bienestar.