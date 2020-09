Las impresionantes imágenes del fuerte choque de Nacho Viale cuando circulaba en su moto

Se conoció el video del accidente que protagonizó el nieto de Mirtha Legrand. Hace dos semanas, Nacho Viale sufrió un grave accidente automovilístico que lo dejó en observación médica por traumatismos. Y este viernes por la noche, difundieron imágenes de cómo fue el fuerte impacto que recibió cuando viajaba en su moto.

En el video del momento del choque, la conductora del auto queda en evidencia de haber realizado una imprudencia y de haber embestido al productor televisivo. Se ve al auto Peugeot avanzar sobre Avenida Juan B. Justo en la intersección con Santa Fe y allí dobló a la izquierda, algo que está prohibido.

Viale venía con su moto por la Avenida Intendente Bullrich (la continuación de Juan B. Justo hacia el norte) cuando impactó contra el auto que realizaba la maniobra imprudente. A pesar de que el nieto de Mirtha Legrand disminuyó la velocidad de su moto no pudo evitar impactar con la parte delantera derecha. El joven salió despedido y cayó al piso.

La conductora del automóvil no salió del vehículo y Nacho fue auxiliado por una persona que estaba cruzando la calle al momento del choque. Rápidamente otro automovilista se sumó a la escena y aparentemente llamó al servicio de emergencias.

Pasado el susto, Marcela Tinayre, la madre de Viale, se refirió al tema en “Las rubias: “Cuando me avisaron por teléfono yo estaba en mi casa y me desmayé. Me caí al piso. ‘Una más no aguanto’, dije. Un amigo que estaba en casa, con su pareja, agarró el teléfono y me repetía lo que le decían. Yo preguntaba si estaba vivo y me decían que sí”.

“Otra preocupación era cómo avisarle a mamá, porque esto iba a salir en los medios. Ella es muy estoica y me preguntaba si estaba vivo. Al rato Nacho la llamó para darle tranquilidad. Es una señora grande y recibir una noticia así puede ser tremendo para ella. La cuidamos muchísimo”, sumó la conductora.

Además, contó cómo fue la reacción de Ignacio Viale del Carril, el padre del joven accidentado: “El papá de Nacho se ocupó muchísimo. Él también anda en moto de toda la vida. Nacho está subido arriba de una moto desde que tiene tres años. Tengo que agradecerle a la vida que está vivo”.