Las megamansiones donde las estrellas de Hollywood pasan sus cuarentenas

En esto días de aislamiento social por la pandemia de coronavirus, algunas celebridades mostraron en las redes sociales sus “padecimientos” por el encierro en sus faustosas residencias 19 de abril de 2020

Las megamansiones donde las celebridades de Hollywood pasan sus “sufridas” cuarentenas(Grosby)

Mientras millones de personas en el mundo sufren las curantenas por el coronavirus entre cuatro paredes, pasar el encierro en una casa con muchos y enormes ambientes, piscina, jardines, gimnasio y otras comodidades solo les toca a unos pocos privilegiados. Para las estrellas de Hollywood, que viven en una realidad donde tener una propiedad valuada en millones de dólares es lo normal. A pesar de eso, muchos se han mostrado angustiados en sus redes sociales por el encierro. Nadie decía nada al respecto hasta que Ricky Gervais, que no es muy amigo de las frivolidades de los famosos, dijo basta y los mandó a callar, cansado de moralistas llenos de privilegios.

En una entrevista con The Sun, el humorista británico criticó con dureza a los millonarios que se quejan del aislamiento en “sus mansiones con piscina”, mientras que el personal de salud “trabaja a diario arriesgando su salud y la de sus familias desinteresadamente».

Después de ver una serie de videos que mostraban las crisis emocionales de famosos del mundo del entretenimiento, Gervais apuntó su ira contra sus compañeros de trabajo: «No los quiero escuchar”, fue la frase que ilustró el estallido de furia del actor, quien remarcó el contraste de opulencia que disfrutan sus colegas y las privaciones de buena parte del mundo. Entre ellos estaba la presentadora Ellen DeGeneres, quien comparó su vida actual en su mansión de Malibú con estar en la cárcel, el chef Gordon Ramsay que se describió el confinamiento en su casa de USD 4 millones como “una pesadilla viviente”, o personalidades como Kelly Ripa y el cantante inglés Sam Smith, que rompieron en llanto en las redes sociales por la depresión que le generaba el encierro.

Muchas figuras públicas han aprovechando su popularidad para conscientizar sobre la propagación del virus, otros donaron para fondos de ayuda para los más vulnerables en esta crisis mundial o hicieron conciertos gratuitos vía streaming para ayudar a la gente a sobrellevarlo. Para otros, sin embargo, la cuarentena fue la excusa perfecta para mostrar los afortunados que son y se han decantado por quejarse del encierro y mostrar a sus millones de seguidores sobre cómo llevan su día a día en sus espaciosas residencias.

Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres, confinada con jardín tropical, piscina kilométrica y vistas al Pacífico

Durante una entrevista con Jimmy Kimmel desde su imponente hogar, la exitosa presentadora de televisión Ellen DeGeneres tuvo palabras desafortunadas que generaron controversia en las redes sociales y le valieron duras críticas. Fue acusada de insensible tras bromear que pasar todo el tiempo en casa durante la pandemia es comparable a estar entre rejas. «Una de las cosas que he aprendido durante la cuarentena es que… esto es como estar en una prisión, así es como se siente”, dijo Ellen sentada en el espacioso salón de su mansión, donde está pasando el aislamiento social en compañía de su esposa, la actriz Portia de Rossi. Los cibernautas calificaron de desatinado el chiste, dado que ella vive en una propiedad en California valuada en USD 27 millones y posee una fortuna estimada de USD 450 millones. Play Mansiones de famosos – ELLEN DEGENERES

Ellen y Portia poseen varias propiedades, pero están pasando la cuarentena en su residencia de Santa Bárbara, que cuenta con ocho habitaciones, 10 baños y una piscina con una vista al mar. De su enorme mansión, en estos días de cuarentena, DeGeneres ha dejado ver una piscina kilométrica con el Pacífico de fondo, una gran living todo vidriado y una enorme cocina. Con tanto espacio, no hay duda de que la convivencia con su mujer debe de ser bastante relajada, por lo que queda claro que tampoco debe de resultarle muy difícil mantener la “actitud positiva” que predica desde lo alto de su bicicleta estática de su gimnasio.

Ricky Martin

La mansión de Ricky Martin en Los Ángeles, donde vive con su marido y sus cuatro hijo

El cantante junto a su familia están pasando la cuarentena obligatoria en la mansión que tienen en Los Ángeles. La propiedad está ubicada en Beverly Hills, y fue construida en 1953 por el arquitecto estadounidense Gregory Ain. Pese a estar rodeado de lujos y con sus seres queridos, el puertorriqueño admitió públicamente que vivió momentos difíciles producto del aislamiento: «He tenido mis altas y bajas, he sentido miedo, frustración, incertidumbre, depresión, tristeza, pero, todo esto nos está pidiendo calma, silencio”.

Respecto a su rol designado en casa para ser el único que sale a hacer las compras, el cantante contó: “Estoy celebrando que estoy en mi casa, meditando, reflexionando, saliendo a buscar medicina y alimentos, porque no dejo que nadie lo haga. En el único que confío que va a volver soy yo, entonces, salgo con mascarilla, guantes y y mi botellita de alcohol. Y sí, es fuerte pensar que regresarás con algo y contagiarás a la gente que amas, mis hijos, mi marido, pero, tengo que hacerlo, soy el papá«, afirmó. El boricua admitió que, aunque parezca exagerado, sale de su hogar “casi con traje de astronauta”, porque no quiere que le pase nada a su familia.

Kim Kardashian

Kim Kardashian y Kanye West. con sus cuatro hijos pasan la cuarentena en su residencia en la comunidad de Calabasas, en el sur de California. Después de gastar USD 20 millones en la renovación, incluida la ampliación de la vivienda, la propiedad fue tasada en USD 60 millones (Grosby Group)

Ni en tiempos de cuarentena por la pandemia de coronavirus Kim Kardashian deja de presumir su vida llena de lujos. Debido al aislamiento social, la exitosa empresaria se mantiene recluida en su gran mansión ubicada en Hidden Hills, Los Ángeles. En una entrevista realizada para el programa The View, la esposa del rapero Kanye West contó que todo el tiempo libre que tiene lo usa para cumplir el papel de ama de casa. No obstante, reconoció que mantener entretenidos a sus cuatro hijos, North, Psalm, Saint y Chicago, no le está resultando fácil pese al enorme jardín, el cine privado y la sala de juegos que tiene en su propiedad de estilo minimalista y que estuvo a cargo del diseñador belga Axel Vervoordt. Los West-Kardashian gastaron unos USD 20 millones para renovar su casa hace unos años, y ahora tiene un valor estimado de USD 60 millones. Play Mansiones de famosos – KIM KARDASHIAN

A la magnate estadounidense le está empezando a cansar de tener que cuidar de sus hijos las 24 horas del día pese a todas las comodidades de la imponente residencia. Días atrás, harta de esta situación, Kardashian de 39 años se dispuso a grabar un tutorial de maquillaje en uno de sus baños tener un tiempo para ella. Sin embargo, esto no salió como esperaba, ya que su hija interrumpió el video para que su mamá le lavara las manos, a lo que ella respondió: “¿Lo puedes hacer en el otro baño? Estoy en medio de algo”. Cuando consigue quedarse sola mostró su fastidio frente al móvil: “Estoy escondida en el baño, chicos, estoy escondida en el baño porque mis niños no me dejan sola».

Arnold Schwarzenegger

Bajo el sol de California, en el burbujeo de su jacuzzi y disfrutando un buen puro y una copa. Así animó el actor Arnold Schwarzenegger aconsejó quedarse en casa.

El conocido actor y ex gobernador de California nos deleitaba hace unos días pidiendo a la gente que se queden en sus casas. Lo hacía en su salón rodeado de sus exóticas mascotas y fumándose un puro en el jacuzzi de su mansión. «No salimos, no vamos a restaurantes. Simplemente comemos con Whisky y Lulu. Lo pasamos, bien, nos entretenemos”, afirmaba el actor desde un impactante hogar en Malibú. Para el artista y ex gobernador de California pasar tiempo en casa resulta bastante plancentero: practica bicicleta de montaña a lo largo y ancho de sus hectáreas de terreno, juega con sus perros rodeado de estatuas en su honor o pasa tiempo con su pony Lulu y su burro Whisky. Play Mansiones de famosos – Arnold Schwarzenegger

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez

La mansión de JLo y Alez Rodriguez está ubicada en Coral Gables, ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade en el estado de Florida

Jennifer Lopez fue duramente criticada cuando días atrás compartía un video en su jardín con una majestuosa piscina en la que se compadecía de que la vida es muy dura cuando no puedes “ir a comer a restaurantes». La “Diva del Bronx” exhibe todos los días cómo ella y su familia disfrutan de la comodidad de una mansión de más de 1000m2 en Miami, con facilidades de todo tipo. “No podemos salir a ningún restaurante, pero el servicio y el entretenimiento están geniales #StaySafe”, compartió JLo en unos de sus posteos, en el que exhibía algunos lujos de su hogar. “Los ricos deberían pensarlo dos veces antes de hacer alarde de su riqueza”, le respondió un usuario en las redes. Según un artículo de 2017 en Architectural Digest, Rodríguez pagó USD 2,6 millones por la parcela de terreno en 2013.

Kylie Jenner

La empresaria de 22 años, cuya fortuna está valuada en mil millones de dólares, compró la propiedad en 2018 por un precio USD 14 millones (The Grosby Group)

Las hermanas Kardashian-Jenner se han quedado cortas a la hora de confirmar que, para ellas, no hay vida plena ni confinamiento feliz sin excesos. La más chica del mediático clan familiar pasa estos días de aislamiento preventivo en su lujosa mansión ubicada en Hidden Hills, California, que compró por un precio de 14 millones de dólares y, al igual que su famosa hermana Kim, la remodeló por completo recurriendo a los interioristas más prestigiosos para acondicionarla perfectamente a su gusto. Entre otras comodidades, cuenta con un gimnasio, una sala de juegos para su pequeña hija Stormi, spa y múltiples vestidores.

La multimillonaria y su novio Travis Scott tienen una impresionante colección de autos. Fotos aéreas de su mansión revelan una flota de vehículos estacionados a lo largo de la estrada, en su garaje y fuera de su extensa propiedad.

La empresaria de 22 años, cuya fortuna está valuada en mil millones de dólares, compró la propiedad en 2018 por un precio USD 14 millones

La empresaria de 22 años, cuya fortuna está valuada en mil millones de dólares, compró la casa en 2018 y estuvo más de un año decorándola. Como era de esperarse, Kylie no podría estar completa sin una gran habitación dedicada especialmente para los productos de su línea de belleza.Y por supuesto, existe un par más para toda su ropa ropa de diseño.

Uno de los vestidores de Kylie Jenner

Pese a su corta edad, la famosa estadounidense posee una enorme fortuna. Tenía 18 años cuando invirtió 6 millones de dólares en su primera casa en el 2016. Es dueña de varias propiedades gracias a las jugosas ganancias por el reality Keeping Up With the Kardashians y su lucrativa marca de maquillaje Kylie Cosmetics.

Jennifer Aniston

La casa, ubicada en California, fue adquirida por la actriz Jennifer Aniston cuando estaba casada con Justin Theroux, y aunque el matrimonio hace años que se disolvió, ella todavía sigue viviendo allí

Jennifer Aniston pasa estos días de aislamiento preventivo en su propiedad de USD 20 millones que le compró al músico Quincy Jones en 2011. La propiedad está ubicada en Bel-Air y tiene cuatro habitaciones, seis baños, una gran pileta, un spa, una biblioteca, una casa de huéspedes y hasta un pequeño viñedo. Desde que abrió su perfil de Instagram hace seis meses, la estrella de “Friends” fue mostrando algunas zonas de su increíble hogar. En esa mansión de ensueño vivió durante algún tiempo con su último marido Justin Theroux del que se separó en 2018.

Vista panorámica de la casa de Jennifer Aniston (Grosby)

En conversación telefónica con su amiga Ellen DeGeneres, que para no aburrirse decidió comenzar a llamar a sus conocidos famosos y transmitir esas entrevistas a través de Instagram, la estrella contó que en estos días decidió usar su tiempo libre para limpiar profundamente su casa, acomodar su ropa e incluso dedicarse un tiempo a ella misma para leer libros pendientes o mirar series.

Tom Hanks y Rita Wilson

Su casa en Los Ángeles en donde hoy hacen la cuarentena (Grosby)

Tom Hanks y Rita Wilson están más que felices de volver a casa tras su recuperación por coronavirus (COVID-19) en Australia. El matrimonio de actores, ambos de 63 años, fueron unas de las primeras celebridades en revelar públicamente su diagnóstico el 11 de marzo. Estos días de cuarentena lo pasan en una impresionante mansión en el barrio residencial de Pacific Palisades, que se encuentra entre las montañas de Santa Mónica y el océano Pacífico.¡No es un mal lugar para quedarse cuando estás obligado a quedarte en casa!.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth

Elsa Pataky y Chris Hemsworth viven en su nueva casa de Byron Bay, paraíso para los surferos, valorada en USD 18 millones (Grosby)

¿Un aeropuerto, un centro comercial? Cuando se empezaron a filtrar las primeras fotos de la mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth parecía cualquier cosa menos eso: una casa. La pareja se mudó este año a este paradisíaco lugar en Byron Bay, Australia, donde han elegido para asentarse y criar a sus tres hijos, India, de siete años, y los gemelos Tristan y Sasha, de cinco. Muchos millones de dólares han gastado en esta imponente construcción, compuesta por cuatro habitaciones y un gran gimnasio. Aunque las cifras exactas no se conocen, diversos medios hablan de que la propiedad ha sido tasada en, aproximadamente, USD 18 millones, aunque la adquirieron por USD 6 millones en 2014. De acuerdo con la modelo española, “no es mucho más grande” que la casa que tenían en Los Ángeles, “pero al estar en un sitio más pequeño, llama más la atención”.

f:Infobae