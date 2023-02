Las personas que se ponen en pareja suben entre 4 y 7 kilos durante el primer año de relación

Así lo determinó un estudio. Los hombres resultan ser más propensos que las mujeres a engordar durante el primer año de relación. Cuál es la explicación para esta tendencia y cómo revertirla.

Desde la fase de enamoramiento hasta la de estabilización de la relación, una persona puede ganar peso. Esto es lo que sugiere una reciente encuesta sobre los hábitos alimenticios realizada por la startup Squikit. Según el estudio, entablar una relación promovería el aumento de hasta siete kilos, por varias razones.

Casi la mitad de los encuestados (47%), coincide en que la hora de la comida es una oportunidad para reunirse, intercambiar y divertirse. Esto sería aún más válido cuando se está en una relación, ya que el 57,9% de las personas que cohabita se asegura de cenar todas las noches con su otra mitad.

“Es un momento de placer e intercambio, que te permite reencontrarte después de un día de trabajo”, opinan los participantes. Y cuando se está a la mesa, las personas pueden quedarse allí durante varias horas, suficientes para ofrecer una y otra vez más porciones o postre.

La empresa norteamericana OnePoll encuestó a un total de 2.000 personas que mantenían relaciones sentimentales. Tres de cada cuatro entrevistados afirmaron haber ganado peso desde que habían conocido a sus parejas: la mitad de ellos durante el primer año. Los hombres resultaron ser más propensos que las mujeres a engordar durante el primer año: siete de cada diez hombres confesaron haber aumentado su peso en ese tiempo frente al 45% de las mujeres.

Las noches dedicadas a ver televisión y comer cosas ricas en el sofá son un plan frecuente en pareja. (Foto: Adobe Stock)

Pero, ¿por qué razón se produce este aumento de peso? “Cuando tienes pareja, ya está todo el pescado vendido, no sé si me entiendes. Ya hay un compromiso y nos aceptamos, así que se acabaron los adornos. No digo que esto pase siempre, pero suele pasar. Al no querer buscar una estética definida, acabamos empeorando algunos hábitos como comer peor o hacer menos ejercicio”, explica el dietista-nutricionista Pablo Zumaquero en su libro El lunes ya empiezo la dieta (Planeta, 2022).

“Las encuestas muestran que las personas que forman parte de una pareja ya no pueden sentirse presionadas para verse lo mejor posible. Pueden comer fuera con más frecuencia o pedir más comida para llevar y adoptar hábitos más sedentarios “, señala Angel Planells, un nutricionista dietista registrado con sede en Seattle, EE.UU. y portavoz de medios nacionales de la Academia de Nutrición y Dietética.

Cómo volver a encarrilar los hábitos saludables