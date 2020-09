Las redes mataron a J. K. Rowling con un poderoso hashtag: ¿qué motivó #RIPJKRowling?

En Twitter, el hashtag sigue creciendo debido a la indignación que ha causado la autora de la saga literaria de Harry Potter, quien en varias ocasiones ha hecho comentarios que dejan ver su intolerancia hacia la comunidad trans

La temática, claro, no es inocente: la creadora de una de las sagas infantiles más exitosas fue noticia repetidas veces este año por sus comentarios contra la gente transgénero, a las que acusó de sufrir una enfermedad mental.

A principios de junio, Rowling leyó un artículo titulado “” y decidió manifestar su disconformidad con un término que allí se usaba: “‘Personas que menstrúan’. Estoy segura que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude: ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?”, escribió en Twitter el 6 de junio. La palabra ignorada, de acuerdo a la escritora, fue “Women”, “mujeres” en inglés.

Y siguió argumentando, ante las acusaciones de que es una TERF (en inglés, trans-exclusionary radical feminist”; en español “feminista radical trans-excluyente”): “Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”.

El anuncio de su nuevo libro, Troubled Blood, volvió a agitar la controversia, ya que retoma un viejo tropo de criminalizar a las personas trans por un supuesto desequilibrio mental. Esto provocó que en redes sociales se viralizara la tendencia de #RIPJKRowling, como si fuese un tipo de “luto” por su carrera.

La novela, que saldrá a la venta el 15 de septiembre y que llevará como autor su seudónimo masculino Robert Galbraith, tiene como tagline: “Nunca confíes en un hombre con vestido”.

