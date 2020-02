Las respuestas de los sexólogos a las diez preguntas más frecuentes

Algunas de las consultas más recurrentes tanto por hombres como por mujeres

La mayoría tiene inquietudes sobre su cuerpo, acerca de lo que han experimentado o les gustaría en el ámbito sexual. Sin embargo, por muchas razones (en especial por vergüenza) a veces prefieren callarlas.

Estas son algunas de las que más frecuentemente escuchan los sexólogos y las respuestas.

1- ¿Con qué frecuencia se debería tener relaciones sexuales?

Cada persona tiene un apetito sexual particular y esto determina el deseo de tener mayor o menor frecuencia en los encuentros sexuales. Por lo general, entre los 20 y los 50 años predomina una asiduidad mayor.

Sin embargo, nunca hay nada escrito sobre piedra cuando de este tema se trata, hay muchas personas que aun teniendo más de 50 años de matrimonio tienen una vida sexual tan activa como la de un par de recién casados.

2 – Solo tengo orgasmos cuando me acarician o me acaricio el clítoris, ¿es normal?

La gran mayoría de las mujeres no puede alcanzar el orgasmo mediante la penetración si no hay contacto directo con el clítoris. Es normal porque es una zona muy erógena, tiene muchas terminaciones nerviosas y sensitivas.

3 – ¿Mi pareja se masturba?

Es una inquietud habitual en los pacientes, tanto masculinos como femeninos. Mientras a las mujeres les ‘preocupa’ porque piensan que tiene que ver con que no son capaces de satisfacer a su pareja, a los hombres les excita e intriga imaginarse a su pareja dándose placer en soledad.

La mejor manera de saberlo es preguntando. Además, es importante descriminalizar la masturbación y recordar que la mayoría de las personas la practica aun estando en pareja.

4 – ¿Cómo hago para que el sexo anal no me duela?

La clave es usar un lubricante que facilite el sexo anal. Inicialmente se puede realizar masajes suaves para ir estimulando la zona y lograr la relajación necesaria para la introducción. También es recomendable “entrenar” el área en cuestión utilizando juguetes sexuales.

5 – ¿Qué objetos pueden ser utilizados como sex toy y cuáles no?

En este tema existen diferentes alternativas, la imaginación es el límite… Pero siempre con mucha responsabilidad. Mientras muchos prefieren juguetes sexuales ofrecidos en los sex shops como los dildos, bolas chinas, anillos o vibradores, otros usan lo que tengan a mano en su casa.

Lo importante con estos últimos es tomar en cuenta que la higiene es fundamental y que no tenga posibilidades de romperse dentro del conducto por el que se vaya a introducir.

Se deben evitar los complementos como nata, chocolate, caramelo y sus parecidos para la estimulación vaginal, ya que puede provocar infecciones. Si se planea usar alguna fruta, hortaliza u otros objetos que brinden una “forma ideal” para esta tarea se debe usar un preservativo a modo de esterilizante.

6 – ¿Si no hay orgasmo significa que el sexo no es bueno?

Aunque es algo digno de disfrute, no determina la calidad del sexo. Muchas veces hay orgasmo y el acto sexual no fue placentero ya que solamente estuvo presente el reflejo nervioso de la contracción pero ninguno de los componentes sensoriales, emocionales y afectivos que le dan el significado. Por otra parte puede haber un hermoso y significativo encuentro sexual sin orgasmo, o con clímax de uno de los miembros de la pareja y no del otro.

Las personas tienen que aprender a manejar su sexualidad y no dejar que el impulso sexual las maneje a ellas.

7 – ¿La primera vez siempre duele?

Si se está muy nerviosa y no se es capaz de relajarse lo suficiente o no se dan el tiempo preliminar necesario, es muy probable que duela. Sin embargo, usando suficiente lubricante y tomando el tiempo que sea necesario, la primera vez no tiene que doler.

También aclaró con respecto a esto que un mito que va muy de la mano con esta pregunta es el de que las mujeres siempre sangran en el primer encuentro sexual porque “se rompe”; sin embargo, esto no siempre es así. Es probable que para el momento en que se decide tener sexo por primera vez el himen ya esté un poco más suave porque este se desgasta debido al uso de tampones, la bicicleta, usar los dedos para masturbarse o algo tan simple como caminar.

8 – A veces salen ruidos de mi vagina… ¿Se puede evitar?

Gracias al movimiento pélvico que se produce en el acto sexual, la vagina se puede llenar de aire por lo que al ser expulsado esta provoca ciertos ruidos que pueden ser incómodos; sin embargo, no deben avergonzarse y, es bueno explicarle al hombre por qué sucede y que es algo totalmente natural e inevitable.

9 – ¿Puede tenerse más de un orgasmo en la misma relación sexual?

Todos, tanto hombres como mujeres, estamos capacitados para tener más de uno. Simplemente las parejas deben conocerse lo suficiente y tener una buena comunicación para saber cómo lograrlo.

10 – ¿Cómo sé si mi pareja ha llegado al orgasmo?

Este es un tema que cada vez preocupa más a los hombres. El ego masculino les genera la necesidad de saber que su pareja disfruta con ellos. Lo ideal en una relación es tener la confianza suficiente para preguntarlo, pero no es siempre el caso. Hay ciertas señales fisiológicas en el cuerpo de la mujer que pueden indicar si esta ha llegado al orgasmo.

Cuando sucede, se produce una serie de contracciones rítmicas y la respiración se acelera. Estar atento a estas señales puede darnos la respuesta sin necesidad de llegar a preguntarlo verbalmente. Pero ojo, nunca hay que perder de vista que cada orgasmo es único y diferente.

Fuente: Culturizando