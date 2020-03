Laurita Fernández mostró fotos de su departamento para contar por qué se mudó en plena cuarentena

«Tuve que abandonar mi departamento por motivo de fuerza mayor. Cortaron el agua en mi casa porque se rompió un caño del edificio justo debajo de mi cocina, e inundó a varios departamentos», explicó la actriz

Laurita Fernández se mudó esta semana, en medio de la cuarentena por el coronavirus, a la casa de su novio, Nicolás Cabré. Para evitar las críticas de cualquiera que la pudiera “descubrir” en la calle, la actriz contó su delicada situación a través de sus redes sociales: la ruptura de un caño en su edificio la tenía sin agua y por eso tuvo que dejar su hogar.

Este lunes se conocieron algunas fotos del departamento de la rubia donde se pueden ver los daños que causó este imprevisto.

“Vi las imágenes del departamento roto de ella y su vecino, estuvo dos días sin agua. Hizo todo lo que tenía que hacer, pidió el permiso, llamó a la policía y esperó a terminar la cuarentena por el viaje a Nueva York que había hecho”, relató Ángel de Brito en Los Ángeles a la mañana, antes de mostrar imágenes de la casa de la artista.

La joven contó que antes de irse cumplió con todo lo que exige el Gobierno para poder circular: “Quiero contarles qué pasó para despejar dudas, ya que entiendo es un tema sensible. Tuve que abandonar mi departamento por motivo de fuerza mayor. Cortaron el agua en mi casa porque se rompió un caño del edificio justo debajo de mi cocina, e inundó a varios departamentos vecinos causándoles serios problemas y empezó a inundar el mío”, se descargó en un texto publicado a través de historias de Instagram.

Luego, aseguró que estuvo tres días sin agua y que se le dificultaba “mantener la higiene que se requiere en estos momentos”: “Llamé al 107 y me pidieron que espere al día 14 de mi cuarentena por mi viaje, y que si no tenía síntomas, me mudara. Y eso hice”.

Además, relató que también llamó al 911: “Les pedí que me digan qué medidas debía tomar antes de retirarme. Me dijeron que solicite el permiso para poder circular en la página del Gobierno, lo hice, me lo aprobaron, y además la administración del edificio hizo una carta dejando todo por escrito también”.

La bailarina aseguró que durante el traslado no estuvo en contacto con nadie y fue lo más responsable posible. “Cuando llegué al barrio, la policía vino y volví a presentar los papeles y videos del estado de la casa, y los permisos. Chequearon y vieron todo, y me pidieron que finalice ese día sin salir de casa, como obviamente hice”, contó. “Si alarmé o molesté a alguien, pido perdón . Quiero que sepan que mi cuarentena por viaje está terminada, que estoy bien, sin síntomas, gracias a Dios y siguiendo esta cuarentena que nos toca a todos en casa”.