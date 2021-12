Le advirtió que su esposo le “tiraba onda” en Instagram y recibió una respuesta inesperada

El posteo viral que publicó la usuaria @spanocreerlo en Twitter logró varios “me gusta” y obtuvo muchímos retuits del público

Las redes sociales hoy cambiaron por completo la forma en la que las personas se relacionan entre sí. Hablarle a la persona que te gusta y concretar una primera cita ya no es lo que era.

Una joven compartió una publicación viral en Twitter en la que contó cómo un hombre había interactuado con ella en Instagram y, tras avisarle a su esposa de que le estaba siendo infiel, ella contestó de una manera totalmente inesperada.

Mostró una captura de pantalla de un chat de Instagram en donde se veía la conversación que había mantenido con la esposa del hombre. “Un wacho me tira onda dos likes y le digo a la novia ‘mejor vení a hablarle vos para que veas con qué clase de pibe andás’”.

La autora del tuit viral pensó que la esposa del hombre casado, que reaccionó a sus historias, iba a darle la razón y, finalmente, replantear su relación con él. Sin embargo, la respuesta que dio la mujer no fue la esperada.

“Mirá reina, no iba a gastar mi tiempo contestándote porque mi novio me explicó todo. Cómo no iba a reaccionar a tus historias si con lo que subís sos más fácil que la tabla del uno. Asco me dan las minas como vos”, le escribió la mujer casada a la joven acosada por su marido.

En tanto, la chica le contestó con un mensaje bastante subido de tono, obviamente, a modo de insulto. Temas relacionados:Redes Sociales