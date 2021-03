Le reclamó por ruidos molestos pero se equivocó de vecino: La respuesta se volvió viral

La conversación fue compartida en Twitter y no tardó en difundirse entre los usuarios de Twitter Unafue compartida por un usuario en Twitter y su divertido desenlace contribuyo a que el posteo se vuelva viral.

“Hola Franco, soy Diego del 7 B, te quería pedir que por favor bajen la música y que paren de gritar. Yo también fui joven, pero son las 3 de la mañana y es un quilombo el edificio”, comenzó escribiendo el vecino que reclamaba respeto.

Ante la falta de respuesta, una hora después volvió a mandarle un mensaje, pero esta vez con un tono diferente. “Mañana te denuncio con la administración, son unos maleducados no llamo a la policía para no armar uñas quilombo. Pero el lunes te denuncio por HDP”, escribió.

Sin embargo, Diego no contaba con que se había equivocado de vecino y no era Franco quien estaba realizando mucho ruido. “Hola Diego, no estoy en casa. Es de otro depto claramente…”, comienza la respuesta del vecino quien aprovechó la prepotencia y el error de diego para hacerle un “pase de factura” por otro problema vecinal entre ellos.

Las charlas de madrugada con mi vecino, que bonita vecindad. pic.twitter.com/265K57bOqw — Fran (@FrancoMozotegui) March 7, 2021

Prosiguió: “…Pero denunciame tranquilo si querés, que yo de paso te denuncio también por tu aire acondicionado de mierda que me chorrea toda la ventana”.

Franco, atento a su equivocación y sin dejar de lado la critica de Diego, no se quedó atras y arremetió nuevamente, previo pedido de disculpas: “Son los del quinto. Perdóname. Andate a cagar igual”, le dijo.

El divertido ida y vuelta fue compartido por Franco en sus cuenta de twitter al publicar una captura del chat entre ambos: “Las charlas de madrugada con mi vecino, que bonita vecindad”, fue el mensaje que acompaño la foto.

El posteo se viralizó rapidamente y, al momento, acumula mas de 231 mil likes y casi 16 mil retwitts.