Le tomaron la leche al gato: la subasta de Maradona recaudó sólo u$s 26.000

No hubo ofertas por la casa de Villa Devoto, que valía u$s 900.000, ni el departamento de Mar del Plata. Tampoco por los automóviles, que sumaban u$s 480.000. El ítem de precio más alto fue un cuadro, por el que se pagó u$s 2150. Cuáles fueron los otros productos que se colocaron

La casa emblemática de Villa Devoto de Diego Maradona, que tenía una base de u$s 900.000, quedó sin ofertas en la subasta internacional realizada este domingo de forma online, mientras que el objeto por el que más se pagó fue el cuadro «Entre Fiorito y el cielo«, que se vendió en u$s 2150.

Según informó la agencia Télam, la «Subasta del 10», realizada por el grupo Adrián Mercado, finalizó a las 14.15, luego de casi tres horas, y recaudó u$s 26.000, sin que se hayan vendido ninguna de las propiedades expuestas más valiosas del exjugador de la Selección argentina, como un departamento de dos ambientes en Mar del Plata, dos BMW y un multiplaza Hyundai.

Como dato de color, se vendió un juego de sapo que Maradona se llevó a Dubai: de una base de u$s 200, se bajó el martillo en u$s 1700.

El cuadro «Entre Fiorito y el cielo», por el que se pagaron u$s 2150

«El objeto estaba ubicado en uno de los cuatro livings que componían parte de la residencia de Diego, en Dubai. Cada tanto, se detenía a arrojar alguna de las monedas y a desafiar a quienes estaban de visita. Siempre, por una razón o por otra, ganaba él», destacaron los organizadores acerca del lote 62.

Otros objetos vendidos muy por encima del precio de base fueron una camiseta Macron del Napoli con el número 10 (de u$s 300 a u$s 1500) y una camiseta argentina XL, con el mismo número, 10 «DIEGO» (de u$s 300 a u$s 1300). Ninguna es de su época de jugador.

La subasta comenzó a las 11.24 con la venta de un sombrero a u$s 320, que tenía una base de u$s 60.

Al inicio también se vendió a u$s 520 una gorra tricolor Venezuela «4F», que recibió de manos del mismo Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y usó en el estadio Malvinas Argentinas.

«Con la visera venezolana en su cabeza, Maradona cortó la mala racha de Gimnasia (4-2 a Godoy Cruz) y sumó sus primeros tres puntos como DT» en ese equipo, informaron los organizadores.

«Es un remate muy especial porque es algo muy sensible por ser alguien tan argentino», dijo Adrián Mercado al inicio del remate.

El cuadro «Entre Fiorito y el cielo» que se llevó el precio más alto, un óleo de 1,70cm x 1,70cm, fue realizado por la artista Lu Sedova.

«Con marco diseñado por la misma artista y tallado a mano por Rosa Petit, un taller de artesanos que realizó el trabajo especialmente para el Diez. El cuadro fue entregado a Diego en su casa de Brandsen, convirtiéndose en uno de los últimos regalos que recibió«, señalaron los organizadores y el cuadro se vendió en u$s 2150.

Otro objeto por el que hubo una puja fue el cuadro con Fidel Castro, de 65 x 55 cm., que simboliza la «gran amistad con Fidel Castro» y fue vendido en u$s 1600.

Otro cuadro fue presentado por Adrián Mercado como un objeto «muy apreciado por Maradona». Se trata de la obra de de Marilyn Monroe que tenía Maradona en su casa de Dubai, de medidas 1,96 x 1,48 mts. «Realizado con piedras de Swarovski, le fue regalado por un gran amigo personal de Diego, de nacionalidad colombiana, que lo visitaba frecuentemente desde que se conocieron en Cuba y estaba apoyado en el piso en el gran comedor de la casa de Dubai, al otro lado de los cuadros de Diego con Fidel y con Chávez», lo describió la casa de subasta.

Mercado dijo que Marilyn «tenía la historia de haber nacido tan humilde y haber llegado a donde llegaron, tan famosos», para valorizar un cuadro que se vendió en u$s 1000.

Al mismo valor se vendió la guitarra criolla autografiada por el guitarrista flamenco Vicente Amigo, con la dedicatoria al frente: «A Diego Armando Maradona, el más grande de la historia».

La casa de Villa Devoto que Diego le compró a sus padres quedó sin vender

A la hora de ofrecer las propiedades más caras, el martillero destacó que la comisión es «del 3%, no del 8 como todo lo que hemos vendido, libre de toda deuda y gravamen».

Así ofertó al departamento de dos ambientes en Mar del Plata, a u$s 65.000, «un precio súper accesible con lo que están cobrando un alquiler», quiso entusiasmar a los participantes.

Ni aún así hubo ofertas para ese departamento ni para los dos autos BMW (de base u$s 225.000 y u$s 165.000) y un multiplaza Hyundai (u$s 38.000).

Tampoco lo hubo para el chalet de Villa Devoto que Maradona le regaló a sus padres Doña Tota y Don Diego, con 700 metros cubiertos y cuya base de precio para la subasta arrancó en u$s 900.000.

En total, la casa de subasta ofrecía 87 lotes, de los cuales tres fueron retirados antes de que se inicie la operación y quedaron sin vender 22.

«Los remates tienen esas cosas, que uno no puede saber el resultado hasta que se termine. Se esperaba mucho pero la realidad es que siempre es una incógnita. El trabajo nuestro es así, uno está acostumbrado y preparado después de tantos años», dijo Mercado en declaraciones a la agencia de noticias AFP.

Uno de los dos BMW que pertenecieron al Diez e integraron la subasta

Los artículos más baratos vendidos fueron cuatro remeras y dos corbatas, todo a u$s 70 cada una.

Participaron de la puja unas 1500 personas de la Argentina, México, los Estados Unidos, España, el Reino Unido, Alemania, Colombia, Venezuela, Bélgica, Dubai y Brasil, según fue contando Mercado a medida que avanzaba la subasta.

Además, 81.389 personas vieron la publicidad de evento y 98.140 «hicieron click para poder entrar a ver los lotes», explicó.

También observaron la subasta, cuya recaudación está destinada a los herederos de Diego Maradona, más de 100 interesados que pagaron $ 600 para acceder al evento, precio que ascendía a u$s 10 para los extranjeros.