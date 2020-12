Lenguaje inclusivo: la RAE consideró que el uso de la “E” es innecesario

Así lo hizo saber la institución ante la consulta de una usuaria en twitter. Sin embargo, la postura puede cambiar en el futuro A través de la popular cuenta de Twitter @RAEinforma, donde recibe y responde en tiempo real las dudas con respecto al uso del español en todo el mundo. Recibió una consulta respecto al uso de la E en el lenguaje inclusivo:, consulto una usuaria.

Ante la consulta que muchos hispanohablantes tendrán este momento, la institución fue contundente: “El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical (’chicos’) ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”.

#RAEconsultas El uso de la letra «e» como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical («chicos») ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. — RAE (@RAEinforma) December 14, 2020

La respuesta de la RAE no implica que el lenguaje inclusivo no pueda pasar a formar parte del español. Desde la institución han explicado en más de una oportunidad que, según constata Infobae.

En esta linea Santiago Muñoz Machado, director de la RAE en noviembre pasado había dicho: “Primero se analiza el uso y el lugar donde se utiliza que debe ser en la práctica totalidad del mundo hispanohablante. Después pasa a una de las comisiones del pleno de la Academia para estudiar su definición. Posteriormente se manda a América para que lo estudien las 22 academias hermanas. Y finalmente se aprueba por la Academia y se incorpora al diccionario. Somos puros testigos o notarios de cómo hablan los hispanohablantes”.

Si bien desde distintos espacios oficiales se incorporan nuevas acepciones que no son correctas, tal como sucedió con el Banco Central de Argentina, desde el organismo todavía no consideran que el uso se produzca a nivel masivo como para finalmente darlo como válido.

En 2018, la RAE presentó el primer manual de estilo del idioma español, que tuvo como finalidad servir de guía práctica para resolver todas aquellas dudas surgidas de la evolución que en los últimos años han experimentado ciertas cuestiones ortográficas, fonéticas o gramaticales y que suscitan confusión o polémica acerca de su uso.

En aquella oportunidad, ya desde el primer capítulo habían sido claros en mantener su postura de rechazar el tipo de expresiones como “todxs”, “todes” o “tod@s” por considerarlas “innecesarias” y se sostenía que las palabras en masculino “pueden abarcar el femenino en ciertos contextos”.

Sin embargo, en 2019, en dialogo con Infobae, Muñoz Machado reconoció que la postura no es determinante: “Es más bien una consecuencia de siglos, de mucho tiempo, no tenemos nada que decir sobre esto porque no tenemos habitualmente nada que decir sobre las novedades que se producen en el español cuando son asumidas por el pueblo. La Academia no modifica las prácticas del pueblo, lo único que hace es corregirlas. Constataremos cómo evoluciona esto y si fuera el caso de que se consolida, se estabiliza, el uso se hace habitual, se hace general, la RAE estará muy contenta de incorporarlo”, dijo entonces.