Leopoldo Moreau pidió una reforma del Poder Judicial y comparó a sus funcionarios con los militares

“El país no puede convivir más con este serpentario; es imprescindible sanear al Poder Judicial y no se va a sanar a sí mismo, así como los militares no se podían juzgar a sí mismos”, planteó Moreau, y agregó: “Hay que buscar los mecanismos institucionales y políticos para terminar con esta situación, no puede haber un poder paralelo al de la soberanía popular”.

No es la primera vez que el diputado embiste contra la Justicia. En febrero aseguró, sin escrúpulos, sobre la Corte Suprema: “Hay que reformarla y hacerles juicio político a sus integrantes”, mientras que en enero había sostenido: “Hay que hacer una reforma del Poder Judicial, porque tiene una estructura monárquica. Hay que reformarla de arriba para abajo. Creo que hay que ampliar la Corte Suprema”

Ahora, en dialogo con radio El Destape, Moreau suscribió sus palabras de “denuncia” y “reforma” y aseveró: “Creo que esto no da para más, es imprescindible que el Poder Judicial sea reformado, pero no solo por estas causas que tienen que ver con la administración pública, sino porque no le da respuesta al ciudadano común, por ejemplo con los femicidios, las perimetrales, con las denuncias que se hacen por anticipado”.

Las declaraciones de Moreau formaron parte de la catarata de funcionarios que salieron a hablar en defensa de Cristina luego de que brindara su alegato y apuntaron contra el Poder Judicial. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, señaló hoy que “hay una resistencia” del Poder Judicial a “rendir cuentas de lo que hacen”.

“Cristina Kirchner denunció la manipulación del Poder Judicial con fines de persecución política. Fue una audiencia muy clara donde dejó bien expuestos a los cómplices de esta persecución”, indicó el funcionario nacional quien también reconoció que la justicia “no puede seguir funcionando así”.

En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se pronunció a través de las redes sociales: “Lawfare al palo: como dijo Cristina Kirchner, es necesario aplicar la ley y lo que dice la Constitución. Está todo escrito, no hay que inventar nada”, sostuvo.

En los últimos años vimos como el lawfare trasciende las fronteras y afecta a distintos países de la región. La justicia no puede ser ni persecución ni privilegio, tiene que ser igual para todos.



En sintonía se manifestó el canciller: “En los últimos años vimos cómo el lawfare trasciende las fronteras y afecta a distintos países de la región. La Justicia no puede ser ni persecución ni privilegio, tiene que ser igual para todos. Es una deuda de nuestras democracias”.