Levantaron el aislamiento de los pasajeros del buque Hamburg

La decisión fue tomada por el ministerio de Salud; el presunto caso de coronavirus se trató de un falso positivo

Tras la polémica suscitada con el buque proveniente de África que el Gobierno confundió con Asia, las autoridades sanitarias levantaron el aislamiento de los pasajeros del Hamburg. La medida se adoptó a raíz de que el presunto caso de coronavirus se trató de un falso positivo. Al ser un navío proveniente de África se encendieron las alarmas ya que el caso podría haberse tratado de la nueva cepa Ómicron.

Según comunicó la cartera sanitaria, la paciente que había sido reportada como contagiada es una tripulante, que es personal de salud y que había estado en contacto con el primer infectado. Se trata de un hombre que subió al buque en España y cuyo contagio se detectó el 22 de noviembre, antes de que el contingente llegara al país.

El capitán del Hamburg informó que la mujer presentó “síntomas inespecíficos” y fue aislada el domingo. El lunes se le realizó el test de antígeno y ayer saltó el resultado positivo. Esto provocó que todo el buque quedara en cuarentena.

Ayer fue el Ministerio de Salud el que informó de la noticia del negativo, previa confirmación de ANLIS-Malbrán, que aseguró además que el resultado previo había sido interpretado como falso positivo.

El arribo del Hamburg a su próximo destino, Puerto Madryn, estaba previsto para hoy, pero el intendente de esa localidad de Chubut, Ricardo Sastre, solicitó a la Administración Portuaria en las redes sociales “que quede en rada y no atraque en el puerto de nuestra ciudad”, ante el riesgo que podía significar y la posibilidad de que causara contagios.

Ahora, tras el aislamiento y la confirmación de que no hay más enfermos a bordo, desde el Ministerio informaron que "se continuará evaluando la situación epidemiológica del buque y que los 37 pasajeros y 2 tripulantes que descendieron del crucero Hamburg en nuestro país con conexión a Ezeiza, tras dar negativo las más de 326 PCR de todos los tripulantes y pasajeros que se tomaron el día sábado 27 de noviembre, emprendieron viaje a sus países y ya no se encuentran en suelo argentino".

Ahora, tras el aislamiento y la confirmación de que no hay más enfermos a bordo, desde el Ministerio informaron que “se continuará evaluando la situación epidemiológica del buque y que los 37 pasajeros y 2 tripulantes que descendieron del crucero Hamburg en nuestro país con conexión a Ezeiza, tras dar negativo las más de 326 PCR de todos los tripulantes y pasajeros que se tomaron el día sábado 27 de noviembre, emprendieron viaje a sus países y ya no se encuentran en suelo argentino”.

Con información de La Nación