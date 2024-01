Ley ómnibus, versión definitiva: jubilaciones, blanqueo, guiño a gobernadores y todo lo que resignó Milei

El Presidente dio anoche la última estocada para tratar de que este martes salga el dictamen del plenario de comisiones sobre la Ley ómnibus 1hs

«Nos decían que siendo solo dos en la Cámara no íbamos a poder hacer nada, que nos iban a deglutir. Y yo contesté con una frase de Macabeos que dice que el triunfo en la guerra no viene de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo». La frase la pronunció Javier Milei en el 2021. No se sabe si su acercamiento a la Torá -a tal punto que lo llevó a iniciar su conversión al judaísmo-, le dio la fuerza para arremeter como un tornado contra la clase política tradicional –la casta-, pero sí que los planetas se alinearon para convertirlo en Presidente y transformarlo en un marcador de la cancha política como no se recuerda en la Argentina desde la irrupción de Néstor Kirchner en el 2003.

Ahora, Milei vuelve a confiar, según le cuenta a su círculo íntimo, en esas «fuerzas del cielo». Acomete contra la clase política, a la que obligó a «trabajar» en el verano, algo a lo que no estaba acostumbrada desde hace demasiado tiempo.

«Fuimos y dimos la pelea, y desde ese momento vinimos marcando la agenda todo el tiempo. Los videos más vistos de Diputados eran los míos», recordaba siempre Milei. Ahora, podría jactarse de que el discurso más visto del Foro de Davos fue el suyo. Lo mismo ocurrió con la entrevista que le hizo el trumpista Tucker Carlson (fue la más vista en la red X: casi 350 millones de reproducciones).

«Milei tiene magnetismo, para bien, o para mal. Todo el mundo quiere saber qué dijo. Eso no pasaba desde hace una década al menos», le dice a iProfesional un consultor de opinión pública que está cerrando un estudio sobre el fenómeno con una hipótesis desafiante: «¿Puede estar naciendo el mileísmo?».

Respaldado, al menos psicológicamente, por esas «fuerzas del cielo» a las que suele apelar, Milei dio anoche la última estocada para tratar de que este martes salga el dictamen del plenario de comisiones sobre la Ley ómnibus, y se pueda tratar en el recinto el jueves. Pero en la versión final, a la que accedió iProfesional, el presidente debió ceder nada menos que 141 artículos. La Ley ómnibus tiene ahora 523.

Los puntos que resignó Milei en la nueva versión de la Ley ómnibus

Los puntos que resignó representan miles de millones de pesos en ingresos del Fisco y reducen el recorte del gasto público. Por ejemplo, se acepta aplicar una fórmula previsional de ajuste automático de haberes por inflación. En diciembre el costo de vida subió 25%. En enero se espera entre 20 y 25%. En febrero un nivel más cercano al 20% y en marzo un índice de entre 15 y 20%. En cambio, para abril la proyección se acerca hacia la zona de entre el 10% y 15%, según un paper que circula en el Ministerio de Economía.

Desde abril, se implementará una actualización automática porinflación mensual para ajustar las jubilaciones y pensiones

Esta podría ser la razón de que Milei haya aceptado ajustar jubilaciones y pensiones recién a partir de abril. Esperan que la inflación baje en forma paulatina. Mientras tanto, en febrero y marzo se ajustarían con el sistema actual. El Gobierno aceptó mantener el actual formato de la reforma jubilatoria y en marzo aplicará el ajuste trimestral, que rondaría el 60%, al paso que va la inflación. Pero desde abril se implementará una actualización automática por inflación mensual sobre la base del último dato de inflación disponible del INDEC.

Además, el Gobierno aceptó cambios en medidas vinculadas con las economías regionales. Sobre todo en las vinculadas a los regímenes de hidrocarburos y biocombustibles. Ya había acordado los cambios en materia pesquera. Así, Milei espera calmar el reclamo de los gobernadores -incluidos los aliados de la Casa Rosada. El Gobierno ya había anticipado que aceptaba eliminar el gravamen sobre las economías regionales. Pero hay un punto en el que no dio marcha atrás: mantiene el alza del 31 al 33 por ciento de las retenciones para subproductos de la soja. También eleva las del trigo y al maíz (del 12 al 15%). Y, tras una discusión a último momento, decidió mantener la suba de los derechos de exportación para la venta al exterior de carne vacuna (del 9 al 15%).

Como anticipó iProfesional la semana pasada, Milei aceptó reducir a un año el plazo para declarar la emergencia económica, con la posibilidad de prorrogar por otro más, pero con aprobación del Congreso. En el original contemplaba dos años de plazo y una prórroga automática de otros dos, a pedido del Ejecutivo. Entre las decenas de capítulos que se quitaron, figuran los vinculados con cambios en la ley de sociedades y la discusión sobre el traspaso de la Justicia nacional a la ciudad.

Además, el Gobierno cedió en un terreno muy caro para los gobernadores, en especial los de las provincias más chicas: por ahora no se avanzará con la reforma electoral. Es decir, no se eliminarán las PASO. Entre los artículos borrados de la Ley ómnibus figuran también los vinculados con cambios al Código Civil y Comercial, que llegado el caso serán tratados en sesiones ordinarias.

En cuanto a las privatizaciones, YPF se elimina del listado de 41 empresas y se estableció que el Estado debe mantener el control de otras tres compañías y sólo puede avanzar con privatización parcial: Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT. La oposición había pedido que se las eliminara por completo de la nómina.

Cómo queda el blanqueo de capitales

El Gobierno aceptó agregar como «sujetos excluidos» del blanqueo de capitales a quienes se hayan desempeñado como funcionarios en los últimos cinco años.

Pero dispuso un «beneficio para contribuyentes cumplidores», por el cual a quienes hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales sobre Bienes Personales entre 2020 y 2022, se les otorgará una reducción del 0,25% en las alícuotas de los próximos tres años.

Tras horas de febriles negociaciones que compartió junto a Martín Menem y Santiago Caputo en el Congreso, Guillermo Francos (ministro del Interior) se mostró satisfecho con lo alcanzado: «Con más libertad, la Argentina va a poder salir de esta depresión económica para convertirse en un país en el que exista inversión, desarrollo y más trabajo«, prometió. Es que todavía, por los números que se conocen de diciembre y la primera quincena de enero, el objetivo está muy lejos de alcanzarse.